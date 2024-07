Explicação sobre nutrientes essenciais para gatos e cães

O papel dos carboidratos no alimento para animais de estimação

Carboidrato é um termo que abrange moléculas compostas de carbono, oxigênio e hidrogênio que têm certas características químicas em comum.

Cães e gatos podem viver sem carboidratos na alimentação, pois sintetizam alguns tipos de carboidratos de que precisam para as células a partir dos aminoácidos. Entretanto, a ingestão de carboidratos melhora muito o funcionamento do corpo. Pesquisas recentes revelaram que, à medida que foram domesticados, os cães foram submetidos a mudanças genéticas, o que significa que podem se beneficiar com dietas com uma proporção maior de carboidratos.*

*Axelsson et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Natureza. 2013;495(7441):360-4