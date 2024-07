Os animais de estimação podem ter estilos de vida muito variados. Alguns gatos ficam dentro de casa; outros gostam de sair e explorar. Alguns cães são altamente ativos; outros vivem em cidades do interior. Mas como essas diferenças comportamentais afetam suas necessidades nutricionais? Cada um desses estilos de vida pode exigir níveis de energia muito variados que, se não forem devidamente contabilizados na dieta de seu pet, podem levar à obesidade e a problemas digestivos. No caso dos gatos de ambiente interno (Indoor), por exemplo, a falta de exercícios pode levar a um trânsito intestinal mais lento e fezes com mau cheiro. Os cães que vivem em ambientes urbanos podem se sentir estressados com o ambiente movimentado, fazer menos atividade física ou ter menos espaço do que os cães que vivem em áreas mais rurais. Os produtos Royal Canin são desenvolvidos para ajudar a complementar o estilo de vida seu pet e apoiar a saúde em longo prazo, por exemplo: