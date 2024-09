Tudo o que precisa de saber sobre a raça



Com um nome saído diretamente de um conto de fadas, o Gato Bosques da Noruega faz realmente jus à fama que detém. Conhecido pelos seus olhos amendoados, tamanho impressionante e pelagem lustrosa, poderia de facto ser uma personagem de um livro de histórias, parecendo-se mais com um animal selvagem do que com um animal de estimação de uma família.

Curiosamente, embora seja verdade que é oriundo das florestas norueguesas que lhe deram o nome, o Gato Bosques da Noruega poderá descender originalmente de gatos domésticos. Na verdade, é geralmente aceite que os seus antepassados eram os animais de estimação dos vikings noruegueses. Mais tarde, a raça passou a estabelecer-se nas florestas nórdicas selvagens, tornando-se gradualmente mais selvagem. A sua pelagem também se tornou mais longa e espessa para lidar com o rigoroso clima escandinavo.

Atualmente, embora continue a ser um animal resistente, robusto e seguro de si, o Gato Bosques da Noruega também tem um temperamento adorável e sociável que desmente o seu passado. Como tal, consegue dar-se bem com crianças, com outros animais de estimação e, por vezes, até mesmo com cães.

Sendo uma das maiores raças de gato doméstico, um Gato Bosques da Noruega totalmente desenvolvido pode atingir um peso máximo de cerca de 9 kg (20 lb). Um animal forte, poderoso e ágil, não muito diferente do Maine Coon, é excecionalmente bom em escalada devido ao seu corpo musculado e às garras fortes. O Gato Bosques da Noruega também é uma das poucas raças que gosta de água, graças ao seu pelo que o protege dela. Por isso, fique atento se tiver um lago com peixes! Ele pode inclusivamente tentar saltar para o seu banho!

Apesar de ser verdade que estes gatos são mais adequados a um estilo de vida em espaço exterior, podem adaptar-se bem à vida dentro de casa, desde que tenham muitos brinquedos e atividades para se manterem ocupados. Uma raça extremamente inteligente com uma personalidade brincalhona, os Gatos Bosques da Noruega são animais muito interativos que também gostam de brincar com os seus tutores. O Gato Bosques da Noruega tem uma boa esperança de vida, atingindo uma idade média de 14 a 16 anos.

Ganhando popularidade ao longo dos anos, foi nomeado o gato oficial da Noruega na década de 50 do século XX. Hoje em dia, os Gatos Bosques da Noruega figuram entre as 20 raças de gatos mais populares do mundo.