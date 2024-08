Dando espaço o suficiente para seu gato durante a quarentena

Frequentemente, os gatos gostam de estar em algum lugar alto, onde possam se esconder e observar os arredores. Portanto, considere a criação de mais espaços verticais, fornecendo plataformas para escalar. Você pode fazer isso com uma árvore para gatos ou com algumas prateleiras fixadas na parede.

Esses espaços, quando bem feitos, são vistos como um refúgio seguro para o seu gato descansar ou dormir. É importante deixar os gatos sozinhos quando eles estão em seu espaço seguro designado, então permita que eles façam o que quiserem e desencoraje os membros da família de perturbá-los nesses momentos.

Se você tem mais de um gato, é ainda mais importante que eles tenham um espaço para chamar de seu. Você deve fornecer espaços para dormir e descansar, várias caixas de areia (pelo menos uma por gato, mais uma caixa de areia extra) e tigelas de água e comida individuais mantidas em locais separados. Isso ajuda a reduzir a competição e a manter essas áreas pacíficas.

Lendo a linguagem corporal do seu gato

Como saber se o seu gato está pedindo atenção

Como saber se seu gato quer espaço

Dando atenção ao seu gato

Seu gato usa a linguagem corporal para expressar o que está sentindo, então, apenas observando-o, você será capaz de dizer se ele está com um humor afetuoso ou se prefere um tempo sozinho.Se as orelhas do seu gato estão voltadas para a frente e os olhos estão redondos ou estreitos, é provável que ele esteja calmo e contente. Se eles esfregarem a cabeça ou o rabo em você, é um sinal de que eles se sentem próximos de você, então você será bem-vindo ao retribuir seu carinho.Se as orelhas do seu gato estão achatadas e as pupilas dilatadas, ele pode estar se sentindo agressivo. Se você acariciar seu gato e ele começar a balançar o rabo, pode estar tentando dizer que não está gostando. Ao contrário dos cães, um rabo balançando não é um sinal de felicidade, mas sim um sinal de que eles estão se sentindo inquietos e agitados.Embora seu gato aproveite um tempo sozinho, ainda é importante dar atenção em pequenas doses. Brincar com seu gato é uma ótima maneira de interagir. Não é apenas um exercício saudável para eles, mas mentalmente estimulante e fortalece o vínculo entre vocês dois. Jogos que envolvem perseguição e captura permitem que eles cumpram seus instintos naturais, então tente jogar bolas de jornal enroladas ou bolas de pingue-pongue para mantê-los entretidos. Quaisquer que sejam os jogos que você escolher para jogar com seu gato, é importante usar um brinquedo ou um objeto em vez de suas mãos. Além disso, certifique-se de supervisioná-los e manter cada sessão de brincadeiras com o tempo suficiente.

Ao ficar de olho em nossos pets durante este período desafiador, podemos garantir que as mudanças em nossas rotinas diárias não tenham um efeito negativo em seu bem-estar. Se você está preocupado com o fato de seu gato estar mostrando algum sinal de estresse, fale com seu médico-veterinário para obter mais conselhos.