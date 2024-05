Como ajudar seu gato a ganhar peso

Após a cirurgia, doença ou outro evento difícil, você pode perceber que seu gato está abaixo do peso ideal. Fazê-lo voltar a um peso saudável é importante para o bem-estar dele e para o funcionamento vital dos seus órgãos – e requer a combinação certa de dieta e rotinas de alimentação.

O peso ideal para o seu gato

Conhecer o peso ideal do seu gato é fundamental antes de iniciá-lo em uma dieta para ganhar peso, pois pode ser fácil alimentar o seu gato em excesso e ele ficar acima do peso, o que traz uma série de complicações de saúde. Fale com o seu veterinário sobre qual deve ser o peso ideal do seu gato e em que período de tempo você deve trabalhar para aumentar seu peso.

Cuidar da digestão do seu gato durante o ganho de peso

Se o seu gato perdeu peso devido a doença, é essencial não sobrecarregar seu sistema digestivo durante o ganho de peso. A digestão de um gato é mais sensível do que a de um humano, e ele é incapaz de lidar com uma dieta variada – isso leva a problemas estomacais e ainda mais perda de peso.

Também é importante obter o equilíbrio certo de nutrientes em uma dieta para ganho de peso, para que o sistema não se agrave. Por exemplo, enquanto a gordura densa em energia pode ajudar seu gato a ganhar peso, também pode causar diarreia. Da mesma forma, a proteína – necessária para o crescimento celular – deve ser de alta qualidade e altamente digestível para reduzir a carga de trabalho em seu organismo.