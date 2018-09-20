Meu gato está perdendo pelos
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É natural querer sempre que o pelo do gato pareça saudável e brilhante, e é por isso que pode ser tão angustiante vê-los sofrer com a queda de pelos. Embora alguma perda seja completamente natural, muita queda de pelos pode ser um sinal de que seu gato tem um problema mais sério.
Queda de pelos em gatos devido a dermatofitose
A dermatofitose é uma das causas mais comuns de queda de pelos em gatos. Essa infecção fúngica é altamente contagiosa e ocorre com frequência entre filhotes ou gatos que vivem em grupos. O agente principal é um esporo fúngico, Microsporum canis, que pode ser contraído de um animal ou ambiente contaminado e permanece infeccioso por vários meses.
O esporo entra na pele do gato através de mordidas, arranhões ou lesões e a infecção começa a se desenvolver na camada mais externa da pele e dos folículos pilosos. Se o gato tiver algum dano na pele em uma área difícil de alcançar para se lamber, como a face, ele correrá maior risco de dermatofitose, porque lamber ajuda a se livrar de qualquer material infeccioso antes que a doença se desenvolva. Haverá também um risco maior de infecção se o sistema imunológico do gato estiver comprometido, como por doença ou tratamento médico.
Os sintomas da dermatofitose podem ser muito diferentes entre os gatos, mas é provável que você perceba a queda de pelos em manchas irregulares ou circulares, juntamente com manchas avermelhadas de pele que podem ser escamosas. O pelo também pode quebrar facilmente ou parecer anormal.
A dermatofitose pode ser tratada e eliminada, embora envolva várias etapas do tratamento da infecção em si, destruindo todos os esporos remanescentes e higienizando completamente o ambiente do gato. A dermatofitose pode ser altamente contagiosa para os seres humanos em casa também; por isso, se você detectar sinais em seu gato, é importante consultar um veterinário o mais rapidamente possível para evitar uma propagação maior.
Queda de pelos por causa de auto-higienização excessiva do gato
A auto-higienização através da lambedura é uma maneira crucial como os gatos se mantêm limpos e a pele saudável. No entanto, auto-higienização e lambedura excessivos podem causar queda de pelos e outros efeitos colaterais.
Ao se lamber, o gato usa a língua áspera para remover da pelagem e da pele parasitas, pelos caídos, detritos e outros agentes que causam irritação. Mas a língua também pode quebrar os pelos, causando queda de pelos. Se o gato se lamber demais no mesmo ponto da pelagem, você acabará notando o crescimento da falha ou a queda de qualidade do pelo. Como também está ingerindo pelos caídos excessivamente, o gato pode começar a sofrer com bolas de pelo porque o sistema digestivo não consegue processar e se livrar delas efetivamente.
Lambeduras excessivas podem ser sintoma de problemas comportamentais – se estiver especialmente estressado, o gato poderá usar a lambedura como comportamento substituto para se acalmar. Isso também pode ser causado por tédio; se o ambiente do gato não estiver proporcionando estímulo, ele se lamberá mais do que o necessário. Se você perceber sinais de lambedura excessiva no gato, será importante consultar um médico-veterinário que poderá discutir o problema e ajudar a identificar as causas do agravamento.
Queda de pelos por causa da dieta do gato
Se a comida do gato não estiver oferecendo tudo de que a pele e a pelagem precisam para ficarem saudáveis, o gato poderá começar a sofrer com queda de pelos ou pele de má qualidade.
A pele e o pelo de um gato precisam de uma quantidade significativa de proteína para funcionar e crescer bem; cerca de 30% da ingestão diária de proteínas é usada na renovação e na formação da pele. A falta de proteína de alta qualidade na dieta ou uma proteína muito difícil de digerir pode deixar o pelo mais fino e quebradiço e até mesmo causar a queda de pelos.
As vitaminas A e E também são vitais para manter a pelagem do gato saudável e evitar a queda de pelos; elas regulam o crescimento celular e atuam como antioxidantes naturais. A falta delas pode causar problemas na maneira como o gato produz o principal componente do pelo, a queratina.
Em geral, a queda de pelos pode ser facilmente tratada em gatos por meio de uma combinação de tratamento médico, ajustes ambientais e escolhas nutricionais. Visite o médico-veterinário, que poderá identificar a causa da queda de pelos do gato e a melhor solução possível.
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Encontre um médico-veterinário
Se você tiver alguma dúvida sobre a saúde do gato, consulte um médico-veterinário para aconselhamento profissional.
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