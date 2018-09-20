É natural querer sempre que o pelo do gato pareça saudável e brilhante, e é por isso que pode ser tão angustiante vê-los sofrer com a queda de pelos. Embora alguma perda seja completamente natural, muita queda de pelos pode ser um sinal de que seu gato tem um problema mais sério.

Queda de pelos em gatos devido a dermatofitose

A dermatofitose é uma das causas mais comuns de queda de pelos em gatos. Essa infecção fúngica é altamente contagiosa e ocorre com frequência entre filhotes ou gatos que vivem em grupos. O agente principal é um esporo fúngico, Microsporum canis, que pode ser contraído de um animal ou ambiente contaminado e permanece infeccioso por vários meses.

O esporo entra na pele do gato através de mordidas, arranhões ou lesões e a infecção começa a se desenvolver na camada mais externa da pele e dos folículos pilosos. Se o gato tiver algum dano na pele em uma área difícil de alcançar para se lamber, como a face, ele correrá maior risco de dermatofitose, porque lamber ajuda a se livrar de qualquer material infeccioso antes que a doença se desenvolva. Haverá também um risco maior de infecção se o sistema imunológico do gato estiver comprometido, como por doença ou tratamento médico.

Os sintomas da dermatofitose podem ser muito diferentes entre os gatos, mas é provável que você perceba a queda de pelos em manchas irregulares ou circulares, juntamente com manchas avermelhadas de pele que podem ser escamosas. O pelo também pode quebrar facilmente ou parecer anormal.

A dermatofitose pode ser tratada e eliminada, embora envolva várias etapas do tratamento da infecção em si, destruindo todos os esporos remanescentes e higienizando completamente o ambiente do gato. A dermatofitose pode ser altamente contagiosa para os seres humanos em casa também; por isso, se você detectar sinais em seu gato, é importante consultar um veterinário o mais rapidamente possível para evitar uma propagação maior.