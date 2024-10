Quais vacinas do meu filhote devo verificar?

Vacinar o filhote ajuda a proteger a saúde, o que torna vital a entrada no programa de vacinação certo na idade apropriada.

Existem várias vacinas disponíveis e, em termos gerais, elas podem ser divididas em duas categorias:

Vacinas obrigatórias

Vacinas não essenciais

As vacinas obrigatórias são recomendadas para todos os gatos filhotes e adultos, independentemente do estilo de vida, e as não essenciais (também chamadas de não obrigatórias) serão recomendadas, dependendo do risco de exposição à doença ou ao vírus específico.

O médico-veterinário é a melhor pessoa para recomendar o programa de vacinação mais indicado para o estilo de vida do filhote.

Quais são as vacinas obrigatórias que o filhote deve receber?

O filhote deve ser vacinado contra as seguintes doenças:

Gripe do gato: causada por vários patógenos, inclusive herpesvírus felino (FHV) e calicivírus felino (FCV). A gripe do gato afeta os olhos, a boca e as vias aéreas.

Vírus da panleucopenia felina (FPV): uma infecção viral quase fatal que causa diarreia e vômitos.

Vírus da leucemia felina (FeLV): ele enfraquece o sistema imunológico, deixando o gato infectado altamente vulnerável a outras doenças.

O médico-veterinário será capaz de avaliar o perfil de risco do filhote e a idade indicada para a vacinação. Ele vai elaborar um programa de vacinação especificamente indicado para o filhote e as necessidades.

O filhote precisa de injeções logo após o nascimento?

Ao nascer, os filhotes estão protegidos pelos anticorpos passados pela mãe por meio do primeiro leite (colostro). Eles enfrentam um período crítico quando a concentração da mãe não é mais suficiente para proteger contra vírus, mas ainda é alta o suficiente para evitar a vacinação efetiva. Durante esse período, um filhote está mais vulnerável à infecção.

Quando o filhote deve receber as primeiras injeções?

A idade ideal para a primeira vacinação do filhote é de oito semanas (ou entre sete e nove semanas), com uma segunda injeção de três a cinco semanas depois. Esse será o padrão para as vacinas obrigatórias.

Eles já terão recebido uma injeção antes de virem para casa?

Como a primeira injeção é recomendada aproximadamente às oito semanas, é provável que eles já a tenham recebido quando você os levar para casa. Insista para ter um registro disso do criador ou do abrigo e o entregue ao médico-veterinário ao discutir o programa de vacinação do filhote.

O médico-veterinário verificará algo antes de vacinar o filhote?

O médico-veterinário fará um check-up completo do filhote antes de vaciná-lo para garantir que ele esteja em bom estado de saúde. Neste estágio, é importante informá-lo de qualquer comportamento ou sintoma incomum – qualquer coisa, de cansaço a uma diarreia ocasional.

Quando o filhote poderá sair?

O filhote não estará protegido por um determinado período até receber a segunda injeção – o médico-veterinário será capaz de apresentar os prazos exatos. Você deve se certificar de sempre mantê-lo em ambiente interno até lá.

O filhote deverá receber uma injeção de reforço?

Uma injeção de reforço deve ser dada contra gripe do gato, panleucopenia felina e leucemia felina entre 12 e 16 semanas.

Quando o filhote tiver um ano, o médico-veterinário também deverá administrar os reforços anuais para os mesmos vírus.

Leia mais sobre reforços para filhotes a fim de entender quais injeções o filhote precisará receber e quando.

Quais outras vacinas devo considerar?

O médico-veterinário também pode discutir a vacina antirrábica com você. A necessidade disso dependerá do estilo de vida do filhote e se você tem planos de viajar com ele. Por exemplo, se você quiser viajar com o filhote dentro da União Europeia, a vacina antirrábica será obrigatória.

Garantir que o filhote receba as vacinações certas na idade certa é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para proteger a saúde ao longo de toda a vida dele.