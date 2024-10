Siga as orientações recomendadas na embalagem do alimento do seu de filhote. Evite alimentar o seu gatinho com outras coisas senão o alimento próprio e certifique-se de que sempre haja água fresca disponível. A comida do seu gatinho também deve conter todas as vitaminas e minerais necessários para o desenvolvimento esquelético adequado, bem como antioxidantes capazes de apoiar as defesas naturais e EPA e DHA para o desenvolvimento adequado do sistema nervoso central.