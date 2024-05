Como se preparar para a primeira visita ao médico-veterinário do filhote

Cada filhote é diferente, e alguns talvez precisem ir à clínica veterinária mais do que outros. Após a primeira consulta importante, por volta de dois meses, o filhote deve concluir o programa de vacinação na clínica veterinária. Ele precisará de consultas pelo menos anualmente para um check-up e reforço de vacinas. Sempre entre em contato com seu médico-veterinário se você estiver preocupado com a saúde e o bem-estar do seu filhote.