Appetite Control / Controle do Apetite

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO APETITE

1. Oferecer nutrição completa e balanceada através de nossas fórmulas ROYAL CANIN® CONTROLE DO APETITE úmidas e secas, permitindo que você escolha a combinação perfeita para o seu gato. 2. Siga as quantidades diárias recomendadas nesta embalagem. Ao invés de petiscos, forneça parte desta quantidade diária como recompensa para seu gato. 3. Estimule a atividade do seu gato com brincadeiras em casa e comedouros interativos. 4. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre a saúde do seu gato, por favor consulte seu médico-veterinário.