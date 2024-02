Hairball Care / Bolas de Pelo - Jelly

PROGRAMA BOLAS DE PELO

1. Experimente o alimento seco ROYAL CANIN® BOLAS DE PELO como a combinação perfeita para esta fórmula úmida. 2. Escove seu gato rotineiramente para remover o excesso de pelos. 3. Embora as bolas de pelo possam ser comuns, elas podem ser um sinal de outros problemas de saúde. Certifique-se de informar sua equipe médica-veterinária sobre as bolas de pelo do seu gato. 4. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a saúde do seu gato, entre em contato com seu médico-veterinário.