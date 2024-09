O Cocker Spaniel Inglês provém de uma linhagem de cães com prática desportiva. Criados como cães de perseguição de aves ou cães de caça, os animais desta raça foram amplamente utilizados em toda a Inglaterra e Europa para recuperar pequenos animais com penas, em especial a galinhola, a quem a raça deve o seu nome. Considerados cães de serviço, os Cocker Spaniel Ingleses são tidos como os mais antigos.

É possível rastrear as origens da raça até Espanha, sendo que o termo "Spaniel" significa na verdade "cão espanhol". Os Cocker Spaniel Ingleses ganharam uma enorme popularidade em toda a Europa ao longo dos tempos devido à sua acuidade como cães desportivos e com pássaros, antes da invenção da espingarda. Os Spaniels são classificados como Spaniels de água ou Spaniels de terra, especializados nas complexidades da caça em qualquer meio, sendo o Inglês o menor da variedade terrestre. Os cães atingiram o seu apogeu na Inglaterra no século XIX, quando as exposições estavam em alta e os padrões da raça começaram a ser estabelecidos. Tanto pelo temperamento quanto pela personalidade, os Cocker Spaniel Ingleses cedo se destacaram da matilha dos vários Spaniels.

No que se refere à reprodução, a raça divergiu do seu primo americano com a chegada do século XX, altura em que ambas as raças foram estabelecidas como oficiais pelo American Kennel Club em 1946. O Cocker Spaniel Inglês distingue-se pela cabeça e nariz mais compridos e pelagem mais curta.

A raça também ganhou uma enorme popularidade com o lançamento do filme da Disney em 1955, A Dama e o Vagabundo, em que a Dama foi representada por uma elegante e amistosa Cocker Spaniel.