À medida que o cão envelhecer, você notará mudanças no comportamento, na personalidade e no físico. A incontinência é uma ocorrência comum entre os cães mais velhos, e é importante que você se sinta confiante em ser capaz de cuidar deles.

Se for incontinente, o cão mais velho vai deixar de urinar da mesma forma como quando era mais jovem. Eles também podem não reconhecer quando estão urinando, deixar rastros de urina pelo piso ou sofrer para urinar. É crucial não castigá-los por esse comportamento. Eles não estão fazendo isso de propósito, mas sim porque não estão capazes de controlar essas funções.

Assim como os seres humanos, os cães podem sofrer com problemas digestivos que causam desconforto, sintomas desagradáveis e, por vezes, problemas de saúde de maior alcance. A dieta é uma maneira-chave para ajudar a administrar sensibilidades digestivas e manter um sistema digestivo saudável.

O que causa incontinência em cães?

Assim como acontece com seres humanos, quando cães envelhecem, a forma física muda. Os músculos enfraquecem e o controle neurológico de diferentes partes do corpo pode diminuir. A incontinência pode ser causada por um simples envelhecimento dos músculos ao redor do sistema urinário e uma falta de controle sobre esses músculos.

As fêmeas têm mais chances de desenvolver incontinência do que os machos, e algumas raças maiores têm uma predisposição para esse problema. Isso inclui Boxers, Dobermans, Schnauzers Gigantes, Dogues Alemães e Pastores Alemães. Entre a população de fêmeas castradas, 30% dos cães com peso superior a 20kg sofrem com incontinência. Em raças menores, isso é menos de 10%.

Há sugestões de que a obesidade possa afetar a probabilidade de incontinência, especialmente em fêmeas castradas. O conceito é que o peso da gordura em torno do sistema urinário tem um impacto mecânico sobre os músculos, que pode acabar causando incontinência.

Os problemas urinários subjacentes também podem causar incontinência, inclusive inflamação do sistema urinário e cistite, uma infecção, ou o desenvolvimento de “cálculos” (chamado de urolitíase). Doenças gerais como diabetes ou distúrbios neurológicos também podem causar incontinência, por isso é importante levar o cão ao médico-veterinário assim que você notar uma mudança no comportamento relacionado à micção.