Problemas na bexiga em cães
O primeiro passo para reconhecer se seu cão está doente ou sofrendo de um problema urinário é entender os sintomas. Todo cão é diferente, mas se você perceber que seu cão está apresentando um desses sintomas comuns, é essencial que você visite o veterinário.
Sintomas e causas de urolitíase em cães
Pouco menos de 20% de todos os problemas urinários apresentados aos veterinários são diagnosticados como urolitíase, também conhecida como formação de “cálculos” na bexiga ou no trato urinário. Essas pedras são um acúmulo de diferentes minerais que estão presentes na urina do cão; se a concentração de minerais for muito grande, o corpo deles tentará se livrar deles e eles começarão a cristalizar.
Se seu cão estiver sofrendo de cálculos, poderá ter dificuldades em urinar ou achar a micção dolorosa porque a pedra está bloqueando o trato urinário. Certos cães são mais propensos à urolitíase, como raças menores; eles têm volumes menores de urina e urinam com menor frequência, o que significa que a concentração dos cristais pode ser maior. Também é mais comum em cães maduros e machos.
Tratamentos para cães com urolitíase
Dependendo da gravidade do problema, seu veterinário pode decidir remover a pedra cirurgicamente para evitar que o cão tenha ainda mais desconforto. No entanto, mudanças na dieta e de estilo de vida são normalmente usadas para ajudar a dissolver qualquer pedra e impedir a formação de outras.
Uma dieta com alto teor de líquido – como alimentos úmidos – ajuda a diluir a urina do cão e impede o acúmulo de minerais; você também deve incentivar seu cão a beber muita água e deixá-lo sair para urinar com frequência. Dietas especializadas também podem ajudar a alterar o nível de pH da urina do cão e evitar a formação de certos tipos de pedras.
Sintomas, causas e tratamentos de ITU em cães
Infecções do trato urinário inferior, ou ITU, são diagnósticos frequentes de problemas urinários, particularmente entre cães fêmeas. Uma infecção normalmente ocorre quando bactérias de detritos ou fluidos corporais entram no trato urinário acidentalmente, embora uma infecção possa ser um sintoma de um sistema imunológico enfraquecido. As ITU também ocorrem se o seu cão tem uma doença crônica, como doença renal, vesical ou diabetes.
Se o seu cão tem uma ITU, ele vai tentar urinar com frequência, muitas vezes se esforçando sem sucesso. A urina pode estar turva ou até com vestígios de sangue, e pode gotejar. Eles também podem lamber a região da abertura urinária para tentar aliviar qualquer irritação. Em casos graves, o cão também pode ter febre.
Seu médico-veterinário conduzirá um exame minucioso para determinar a causa da ITU do seu cão. Se for uma infecção, seu pet será tratado com antibióticos. Você também deve incentivar o seu cão a beber muita água para que ele urine com frequência.
Sintomas, causas e tratamentos de problemas de bexiga em seu cão
Os problemas na bexiga são comuns nos cães e são relacionados frequentemente às ITU e à urolitíase (cálculos ou pedras). A bexiga é responsável por armazenar a urina, sendo que os músculos conectados à bexiga sinalizam ao cão quando é hora de urinar. Obstruções, como as causadas por pedras ou tumores, podem interromper esses sinais, enquanto uma infecção pode causar irritação e dor.
Os sintomas de um problema na bexiga podem incluir dificuldade para urinar, tentativas frequentes de urinar e urina fraca ou inexistente quando o cão finalmente consegue. Seu cão pode ter um abdômen distendido e sentir dor. Em casos graves, pode perder o apetite ou vomitar.
Tratar problemas na bexiga pode envolver a colocação de um cateter pelo médico-veterinário em seu cão para aliviar a bexiga enquanto o médico-veterinário identifica a causa do problema. Uma obstrução completa do trato urinário pode ser fatal, pois seu cão não será capaz de eliminar resíduos de produtos. Dessa forma, seu médico-veterinário pode recomendar uma cirurgia. Ele também pode sugerir medicação e alterações dietéticas para ajudar a gerenciar quaisquer problemas na bexiga futuramente.
Por causa da importância do trato urinário em livrar seu cão de toxinas, é crucial entrar em contato com seu médico-veterinário se você notar algum dos sintomas mencionados aqui. O médico-veterinário será capaz de determinar a causa e fornecer o melhor cuidado possível para seu pet.
Artigos relacionados
Encontre um médico-veterinário
Se você tiver alguma dúvida sobre a saúde do cão, consulte um médico-veterinário para aconselhamento profissional.
Curtir e compartilhar esta página