Problemas na bexiga em cães

O primeiro passo para reconhecer se seu cão está doente ou sofrendo de um problema urinário é entender os sintomas. Todo cão é diferente, mas se você perceber que seu cão está apresentando um desses sintomas comuns, é essencial que você visite o veterinário.

Sintomas e causas de urolitíase em cães

Pouco menos de 20% de todos os problemas urinários apresentados aos veterinários são diagnosticados como urolitíase, também conhecida como formação de “cálculos” na bexiga ou no trato urinário. Essas pedras são um acúmulo de diferentes minerais que estão presentes na urina do cão; se a concentração de minerais for muito grande, o corpo deles tentará se livrar deles e eles começarão a cristalizar.

Se seu cão estiver sofrendo de cálculos, poderá ter dificuldades em urinar ou achar a micção dolorosa porque a pedra está bloqueando o trato urinário. Certos cães são mais propensos à urolitíase, como raças menores; eles têm volumes menores de urina e urinam com menor frequência, o que significa que a concentração dos cristais pode ser maior. Também é mais comum em cães maduros e machos.

Tratamentos para cães com urolitíase

Dependendo da gravidade do problema, seu veterinário pode decidir remover a pedra cirurgicamente para evitar que o cão tenha ainda mais desconforto. No entanto, mudanças na dieta e de estilo de vida são normalmente usadas para ajudar a dissolver qualquer pedra e impedir a formação de outras.

Uma dieta com alto teor de líquido – como alimentos úmidos – ajuda a diluir a urina do cão e impede o acúmulo de minerais; você também deve incentivar seu cão a beber muita água e deixá-lo sair para urinar com frequência. Dietas especializadas também podem ajudar a alterar o nível de pH da urina do cão e evitar a formação de certos tipos de pedras.