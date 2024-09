Tudo o que precisa de saber sobre a raça



Não há nada como a personalidade de um Jack Russell Terrier. Está perfeitamente representada na expressão "energia de cão grande". Neste caso, trata-se é de um cão pequeno.

Com toda a ousadia, exuberância e atitude positiva de um animal muito maior, o Jack Russell Terrier desfila pela vida com uma alegria vivaz. Leais e dedicados, estes animais apreciarão acima de tudo fazê-lo com o seu tutor.

Apesar de os Jack Russell Terriers serem excelentes animais de estimação para famílias, especialmente se receberem treino de socialização em cachorros, são conhecidos por serem um pouco "mordaz" e, como tal, são mais indicados para famílias com crianças um pouco mais velhas que saibam como comportar-se junto de cães. Um Jack Russell não é uma boa opção para bebés ou crianças pequenas.

Originalmente criado para acompanhar caçadores, o Jack Russell ainda tem a resistência e o temperamento que fazem parte integrante da personalidade de um cão de trabalho, incluindo o enorme instinto predatório pelo qual é estimado. Poderá ficar menos satisfeito ao descobrir que o seu Jack Russell Terrier pode, de repente, partir em perseguição de algo que se mexa, por isso, é sempre recomendado usar trela quando o passear.

Há duas coisas que merecem ser tidas em conta no que se refere a esta raça: apesar do seu tamanho pequeno, precisam de muito exercício, provavelmente o tutor ficará cansado muito mais cedo do que o animal, e de estimulação mental. E realmente não gostam de ficar sozinhos. A ansiedade de separação sentida pelos animais desta raça pode realmente afetar a saúde geral dos mesmos. Idealmente, com a socialização e o treino numa fase inicial – talvez com um profissional familiarizado com a particular inteligência dos Jack Russell Terriers – o seu animal ficará mais do que pronto para acompanhá-lo no seu dia a dia.