Com testes de ADN que confirmam a sua presença no país já em 7000 a.C., o Shiba Inu é a mais antiga das seis raças nativas de Spitz do Japão. Originalmente usado pelos caçadores para forçar a saída da caça, alguns sugerem que o nome "Shiba" é a palavra japonesa para "silvado", uma referência ao tipo de arbustos onde caçavam. Uma segunda teoria sugere que o nome Shiba vem das cores das folhas de silvas, com as quais a pelagem da raça se assemelha. E uma terceira hipótese sugere que "Shiba" significava "pequeno" num dialeto agora obsoleto. Na verdade, "Inu" é simplesmente a palavra japonesa para cão. De qualquer forma, o nome não foi oficializado no Japão até à década de 20 do século XX.

Graças à campanha feita pelos entusiastas da raça e pela NIPPO, a Associação para a Preservação dos Cães Japoneses, o Shiba Inu foi declarado Património Nacional em 1937. Em meados do século XVIII, o Japão começou a importar outras raças, cruzando os recém-chegados com raças nativas como o Shiba Inu e consequentemente diluindo a linhagem dos últimos.

A violência sentida na Primeira Guerra Mundial e um surto posterior de esgana colocaram a raça à beira da extinção. Pouco depois, foram estabelecidos programas para cruzar as linhagens sobreviventes dos Shibas, criando o cão que conhecemos atualmente.

O Shiba desembarcou pela primeira vez em solo americano em 1954, trazido por uma família de militares dos EUA. No entanto, o nascimento da primeira ninhada dos EUA em 1979 é globalmente considerada a data em que a raça se estabeleceu no país. Ainda assim, o Shiba Inu só ganhou reconhecimento total do AKC e do UKC em 1992. No processo, a palavra "inu" foi retirada e o nome oficial da raça tornou-se "Shiba".