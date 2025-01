Um guia para mudar o alimento dos seus cães

Se todos os sinais estiverem bons depois de alguns dias, comece a alterar a proporção entre os alimentos novo e antigo. Aumente gradualmente a porcentagem do novo alimento para 50/50 após quatro dias e, em seguida, 75% do novo alimento para 25% do antigo após seis dias. Por fim, se o seu cão estiver tolerando bem a comida, inicie o alimentação com 100% do novo alimento após sete ou oito dias. É uma boa ideia manter sua rotina regular de alimentação, manter as refeições e as áreas de refeições da mesma maneira enquanto você faz a transição de seu pet para uma nova dieta. Converse com o veterinário se tiver alguma dúvida sobre a maneira como o seu pet está migrando para o novo alimento.