Dicas para o seu pet nas festas de fim de ano

Manter níveis aceitáveis de estresse e ficar longe de alimentos nocivos são medidas que podem garantir uma temporada de festas segura e saudável para o seu pet.

Problemas gastrintestinais

Fim de ano é uma época para aproveitar a família e se divertir nas tradicionais confraternizações, mas também pode ser um momento perigoso para nossos gatos e cães. De aumento nos níveis de estresse até alimentos prejudiciais à saúde, algumas atividades deste período do ano podem ser intensas demais para os animais de estimação. Problemas gastrintestinais como vômitos e diarreia são comuns em gatos e cães durante todo o ano, mas podem ser especialmente corriqueiros durante a temporada de festas. O papel dos tutores é evitar o acesso fácil a alimentos perigosos e diminuir situações estressantes para seus pets.

Se a rotina do seu pet muda durante as festas, você pode notar sinais clínicos digestivos irregulares, mas eles podem ser também sinais de uma infecção ou de uma condição mais grave. Se seu animal de estimação tiver quaisquer sinais de vômitos e diarreia, você deve entrar em contato com seu Médico-Veterinário imediatamente. Sinais de problemas gastrintestinais incluem: vômitos, regurgitação, diarreia e diminuição do apetite.

Alimentos tóxicos

Não é nenhum segredo que as comidas são mais gostosas durante as festas, porém muitas delas podem prejudicar nossos pets. Os convidados podem não se dar conta que seu gato ou cão não deve comer restos de comida ou que devem manter as sobras fora do alcance deles. Uma mudança na dieta pode causar dor de estômago, especialmente se introduzida repentinamente. Os alimentos que são particularmente perigosos aos pets incluem: chocolate, principalmente o amargo, massa crua de pão, nozes, frutas secas, peru, álcool, doces e produtos assados com adoçantes artificiais. A decoração, como lantejoulas, guirlandas ou pinhas, e até a água usada para regar a árvore de Natal, também podem ser um perigo para animais de estimação curiosos.

Aumento do estresse

Os feriados não são apenas momentos agitados para os seres humanos, mas também são para os pets. Gatos e cães são expostos a situações complicadas, como uma temporada em um canil ou hotel, viagens e até mesmo o encontro com novas pessoas, o que causa uma mudança na rotina e pode levar a problemas digestivos. Qualquer desvio de comportamento normal do animal pode ser uma indicação de estresse, tais como: falta de apetite, diminuição da interação com seus tutores e distúrbios gastrintestinais como vômitos e/ou diarreia. Os tutores podem minimizar o estresse de seus pets fornecendo um ambiente de vida estável e evitando interações e experiências desagradáveis.Antes das festas, os tutores devem considerar formas de evitar situações potencialmente perigosas. Entre em contato com seu Médico-Veterinário se o seu pet der sinais de desconforto ou sintomas de problemas digestivos.