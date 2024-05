A dieta de seus cães e a digestão

A comida que você oferece ao seu cão pode afetar a digestão e a microbiota no intestino dele. Uma dieta variada pode causar tensão desnecessária na digestão do seu cão e causar problemas.

A comida precisa ser altamente digerível para evitar sensibilidades digestivas e conter nutrientes essenciais facilmente absorvidos. Um componente dietético é a proteína, que é comumente fornecida por fontes animais, como frango; alimentos manufaturados de alta qualidade usarão proteínas que são mais facilmente digeridas e menos propensas a desencadear problemas digestivos. Por exemplo, o glúten de trigo é altamente digerível e é uma fonte de proteína altamente concentrada.

Fibra

A fibra é uma parte importante da dieta do seu cão, mas precisa ser equilibrada. As fibras podem ser usadas como parte da dieta para ajudar a regular o movimento no intestino grosso e melhorar a qualidade das fezes, o que é particularmente útil se o seu cão tiver sensibilidades digestivas ou fezes de má qualidade.

As fibras podem apoiar a função gastrointestinal saudável e ajudar o seu cão a sentir-se satisfeito após as refeições. Os prebióticos são um tipo de fibra e podem ajudar as bactérias benéficas a crescer e se desenvolver no sistema do seu cão.

Carboidratos

Carboidratos são um componente importante do alimento do seu cão, já que eles fornecem uma grande fonte de energia e as fontes de carboidratos na comida do seu cão devem ser altamente digeríveis.

Gordura

A gordura pode ser um elemento útil no manejo das sensibilidades digestivas do seu cão. Dietas ricas em gordura podem ser eficazes para dar ao seu cão a energia de que ele precisa sem ter que consumir grandes quantidades de comida. No entanto, dietas com baixo teor de gordura podem ajudar em casos de sensibilidade do estômago ou quando o cão tem uma sensibilidade à gordura da dieta.

Se você reconheceu que seu cão está sofrendo de um problema digestivo, não deixe de visitar seu veterinário. O profissional será capaz de aconselhar você sobre uma dieta para o seu cão que pode ajudar a manter um sistema digestivo saudável.