Qual é a melhor maneira de alimentar meu filhote?

A melhor maneira de alimentar seu filhote é criar uma rotina e segui-la. Alimente-os no mesmo horário, no mesmo lugar, usando a mesma tigela, para que eles entendam exatamente quando e onde estão as refeições. Eles não precisam de variedade na dieta da mesma maneira que os humanos; portanto, persista com a mesma alimentação sempre.

Quando você fizer a transição para um alimento diferente, por exemplo, quando o filhote se tornar um cão adulto, faça-o por mais ou menos uma semana, misturando os alimentos novos com os antigos e, gradualmente, aumentando a porcentagem dos alimentos novos.

Após colocar a tigela para o seu filhote, ele vai cheirar a comida e aproximar o focinho para testar a temperatura. Quando começar a comer, fique de olho nele para garantir a segurança, mas não o toque enquanto estiver comendo, pois isso pode causar um comportamento protetor e agressivo.

Deixe a tigela por 15 a 20 minutos e remova-a, mesmo que ainda tenha comida; isso vai ajudá-los a aprender que devem comer quando você decidir. Você também deve alimentar seu filhote após você ter comido ou em um momento diferente para demonstrar a hierarquia da casa. Deve sempre haver bastante água disponível, trocada regularmente.

Dar sobras de refeição pode resultar em mau comportamento, pois confundirá a rotina do filhote. Da mesma forma, tente evitar a recompensar com comida com muita frequência (por exemplo, após aprender uma habilidade específica) e não ofereça petiscos como uma forma de convencê-lo a comer o alimento “principal”. Isso é muito confuso para o seu filhote e pode fazer com que ele não coma.