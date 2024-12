Após o primeiro mês de vida do filhote, você pode começar a desmamá-lo do leite da mãe e a introduzir comida sólida. Mas o que você precisa levar em conta ao escolher o primeiro alimento?

Tamanho e raça do cão

A raça e o tamanho do filhote são dois dos elementos mais importantes para se pensar ao escolher o primeiro alimento. Muitas raças têm requisitos específicos de energia e saúde, e um alimento adaptado às necessidades nutricionais do seu filhote garantirá que ele obtenha tudo o que precisa para uma vida jovem saudável.

O tamanho do seu cão tem influência significativa sobre o tipo de alimento de que ele precisa e um forte impacto sobre como ele come, digere e responde a diferentes alimentos. Existem cinco categorias de tamanhos diferentes para cães:

Miniatura – peso de até 4 kg quando adulto

Pequeno – peso de até 10 kg quando adulto

Médio – peso entre 11 kg e 25 kg quando adulto

Grande – peso adulto entre 26 e 45 kg

Gigante – peso adulto de mais de 45 kg

Escolha o primeiro alimento do seu filhote de acordo com o peso provável quando ele for adulto. Você pode descobrir isso a partir da raça e conversando com seu médico-veterinário. O alimento terá sido criado especificamente para ajudar a satisfazer as necessidades de saúde dos cães nessa categoria, o que significa que você estará dando ao filhote o melhor começo possível.