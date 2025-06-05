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Um começo de vida perfeito para o seu filhote

A Royal Canin desenvolveu uma linha de fórmulas e alimentos para apoiar o crescimento e desenvolvimento do seu filhote.
Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background

Alimentos e nutrição para filhotes 

Nossas fórmulas de alimentos para filhotes preenchem uma importante lacuna nutricional, fornecendo a solução mais abrangente para o bem-estar da mãe desde a gestação até o nascimento e amamentação, e do filhote para a vida toda.

Reconhecemos a importância de atender às necessidades nutricionais das cadelas gestantes e lactantes e de seus filhotes durante o desmame, motivo pelo qual introduzimos produtos e fórmulas que oferecem a nutrição necessária para mães e filhotes desde a gestação até o crescimento.
Australian Shepherd puppy sitting in black and white looking at a metal bowl

Alimentando filhotes

Um alimento para filhotes de qualidade visando o crescimento deve ser adequado ao tipo de cão, de acordo com o tamanho e sua idade, suas sensibilidades ou as características particulares de sua raça. Seu filhote deve receber até quatro refeições por dia nas semanas após o desmame.

O número de refeições varia de acordo com a idade, começando com quatro refeições por dia, antes da transição para três e depois para duas no meio do crescimento. Sempre dê o alimento do seu cachorro na mesma tigela, no mesmo lugar para ensinar bons hábitos alimentares. Também é muito importante fazer a transição de alimentos de forma lenta quando você muda a dieta do seu filhote.

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