Um alimento para filhotes de qualidade visando o crescimento deve ser adequado ao tipo de cão, de acordo com o tamanho e sua idade, suas sensibilidades ou as características particulares de sua raça. Seu filhote deve receber até quatro refeições por dia nas semanas após o desmame.

O número de refeições varia de acordo com a idade, começando com quatro refeições por dia, antes da transição para três e depois para duas no meio do crescimento. Sempre dê o alimento do seu cachorro na mesma tigela, no mesmo lugar para ensinar bons hábitos alimentares. Também é muito importante fazer a transição de alimentos de forma lenta quando você muda a dieta do seu filhote.