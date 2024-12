Filhotes com oito a dez meses de idade

Neste momento, cães de raça pequena começarão a diminuir o ritmo de crescimento e terão atingido o peso adulto, mas as raças grandes continuarão a crescer de maneira mais estável. A diferença no tamanho e ritmo de crescimento é significativa: as raças pequenas crescem rapidamente até 20 vezes o peso de nascimento, enquanto as raças grandes crescem até 100 vezes, porém mais lentamente. De oito a nove meses, o crescimento principal para raças maiores ocorre no esqueleto e nos órgãos.

Até 18 a 24 meses para seu filhote de porte gigante

Se você possui filhotes de raças maiores, eles alcançarão a maturidade plena entre 18 e 24 meses. Essa fase ocorrerá quando eles completarem o ciclo de crescimento, criando músculos de um cão adulto. Espere que eles fiquem maiores e mais pesados, e comecem a parecer mais como um cão “adulto” com patas e membros bem proporcionais.

Com o conhecimento sobre essas fases diferentes do crescimento, você pode preparar-se para o que esperar enquanto seu filhote se desenvolve e ter confiança de que você está oferecendo o apoio e a dieta certa de que eles precisam nos primeiros anos.