Quando se trata de pensar com que frequência se deve exercitar o cão, há uma série de fatores a considerar. Os cães são animais brincalhões e gostam de passar tempo ao ar livre para poderem caminhar, explorar, correr e até nadar. O exercício regular assegura que o seu cão se mantém em forma, permanece ativo e sente-se feliz.

A idade e a saúde do seu cão são considerações importantes quando se trata da frequência correta de exercício. Cães mais jovens e raças maiores podem prosperar com uma estimulação de mais de duas vezes por dia - enquanto alguns cães com mais idade ou raças menores podem contentar-se em sair para passear de manhã e à noite.

A sua rotina diária desempenhará um grande papel na quantidade de vezes por dia em que é capaz de levar o seu cão a passear. Lançar uma bola à volta do jardim como exercício adicional pode proporcionar grande entretenimento, tanto para eles como para si. Em geral, certificar-se de que a atividade que proporciona é regular e agradável é a chave para manter o seu animal de estimação feliz e saudável.