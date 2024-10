Durante os estágios de formação, seu filhote estará crescendo muito rapidamente; portanto, é importante controlar o peso com eficiência. Um filhote obeso poderá facilmente se tornar um cão adulto obeso se a dieta e o comportamento não forem monitorados de perto.

Os cães são animais naturalmente cheios de energia e obtêm essa energia da gordura; se houver muita gordura na dieta e não houver atividade suficiente, eles começarão a ganhar peso. Esse peso adicional pode pressionar o esqueleto, levando a problemas de articulação e exigindo mais de seus órgãos essenciais. Mantê-los com um peso saudável e em boa forma pode, portanto, ajudar a melhorar a qualidade de vida.

O que fazer para controlar o peso do seu filhote

Dê ao seu filhote alimentos nutricionalmente balanceados que forneçam a combinação certa de elementos e a proporção correta de gordura e proteína para ajudá-lo a crescer sem ganhar peso excessivo.

Defina uma rotina para a alimentação: alimente-o no mesmo local, usando a mesma tigela, nas mesmas horas do dia. Isso o ajudará a entender quando e onde as refeições ocorrem e a regular os hábitos alimentares.

Forneça refeições pequenas e regulares em porções controladas. Comece com três refeições por dia e reduza para duas após terminar a fase de crescimento. Com pequenas refeições frequentes é possível dividir o consumo de energia durante o dia e são mais fáceis de serem digeridas.

Permita que seu filhote explore o ambiente desde cedo, a partir de dois meses. Eles precisam se acostumar com o local onde vivem para poderem brincar e gastar energia com confiança. No início, você deve guiá-lo e sempre supervisionar a brincadeira, especialmente quando há crianças por perto.

Pese regularmente o seu filhote e ajuste as porções de acordo com as instruções na embalagem do alimento do seu cão. Isso é especialmente importante para os cães de raças menores, cujo o crescimento inicial é mais rápido do que em cães maiores e, portanto, pode precisar de ajustes mais frequentes.

Dê brinquedos ao seu filhote para incentivar um comportamento ativo. As caixas de papelão são sempre divertidas e os brinquedos de borracha duram muito tempo; escolha os que tiverem o dobro do tamanho da boca para evitar que engasguem ou engulam peças pequenas.