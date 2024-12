O escore de condição corporal é usado por médicos-veterinários para ajudar a verificar se o cão está com sobrepeso ou abaixo do peso. Ela se concentra na aparência do seu cão porque verificar apenas o peso não dá uma indicação de uma forma saudável.



O escore de condição corporal usa um sistema de 9 pontos que varia de emaciado em 1 a severamente obeso em 9. Os indicadores usados para pontuação são as costelas, a cintura e o abdômen do cão, e uma pontuação de 5 é a forma ideal do cão. Isso significa que um cão com boa proporção terá costelas que podem ser facilmente sentidas, uma cintura que pode ser vista de cima e um abdômen que se encolhe atrás de suas costelas quando visto de lado.



Seu médico-veterinário pode mostrar como usar o gráfico do escore de condição corporal do cão. Também é importante visitar o veterinário regularmente para que ele possa ajudar você a monitorar a forma do seu cão em longo prazo.