Termos Gerais de Uso - Royal Canin Academy

A ROYAL CANIN DISTRIBUIDORA LTDA, tendo seu escritório em Avenida Cambacica, nº 520, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, CEP 13.097-160, Brasil, fornece uma plataforma digital multi-serviços chamada "Royal Canin Academy" projetada para profissionais e acessível a partir da internet.



A Plataforma foi criada para oferecer alguns Treinamentos, sejam online ou presenciais, para apoiar os Profissionais em sua prática diária com foco em recomendações nutricionais e conteúdo científico. Alguns treinamentos podem incluir conteúdo relacionado aos produtos da Royal Canin.



AO CRIAR UMA CONTA E USAR A PLATAFORMA, VOCÊ CONCORDA EXPRESSAMENTE COM OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES:



DEFINIÇÕES:



Conta significa a conta individual que permite ao Usuário acessar a Plataforma após a aceitação dos Termos.



Criador significa uma pessoa que cria seletivamente parceiros cuidadosamente selecionados (cães ou gatos), para reproduzir sexualmente descendentes com qualidades e características específicas e consistentemente replicáveis.



Termos Gerais significa estas condições gerais aplicáveis a toda a Plataforma. Os Termos Gerais destinam-se a reger todos os treinamentos fornecidos sob a Plataforma, exceto quando expressamente modificados ou substituídos pelos Termos Específicos.



Evento de Força Maior significa quaisquer atos, eventos ou circunstâncias que sejam imprevisíveis, fora do controle da Parte afetada e que tornem essa Parte incapaz de cumprir totalmente com suas obrigações sob este Acordo.



Tutores de Pet significa um dono de gato e/ou cão que são clientes do Profissional.



Profissional podem designar, respectivamente, um Criador, um Veterinário, um Lojista, um Trabalhador de Abrigo ou todos eles.



Registrante significa um usuário que se registou em um treinamento.



Varejista significa um distribuidor autorizado de produtos Royal Canin.



Trabalhador de abrigo refere-se a qualquer pessoa que trabalha em um abrigo de animais.



Treinamento significa todos os treinamentos, cursos, sejam online ou presenciais, fornecidos pela Royal Canin e aos quais o Usuário pode acessar e se cadastrar na Plataforma.



Material de Treinamento significa documentação, impressa ou disponível on-line, fornecida pela Royal Canin em relação ao Treinamento.



Usuário significa um Profissional que tem o direito de usar a Plataforma através de um acordo direto com a Royal Canin. Quando aplicável, o Usuário também pode designar Estudantes de Veterinária.



Veterinário significa uma pessoa física que exerce a profissão de médico veterinário ou veterinário, devidamente registrado e licenciado pelo órgão regulador profissional competente, praticando medicina e cirurgia animal, conforme definido pelas leis, regras e regulamentos aplicáveis.



Estudante de Veterinária significa um Aluno Veterinário autorizado a usar a plataforma sob a supervisão de sua Escola.



Artigo 1 – Aceitação dos Termos



O Usuário poderá utilizar a Plataforma e os Treinamentos sob sua exclusiva responsabilidade.



O registo e a navegação na Plataforma estão sujeitos à plena aceitação das Condições Gerais por parte do Utilizador.



Os Termos Gerais formam um contrato entre a Royal Canin e o Usuário. Caso o Usuário se recuse a vincular-se contratualmente aos Termos Gerais, o Usuário não poderá utilizar a Plataforma e, Treinamentos.



Os Termos Gerais estão disponíveis a qualquer momento na Plataforma.



Artigo 2 – Cadastro na Plataforma



2.1 Condições para o registo do Usuário



Os Usuários habilitados a se cadastrar na Plataforma devem ser Profissionais que se comprometam a utilizar a Plataforma para fins estritamente profissionais.



Os profissionais só podem ter acesso à Plataforma diretamente pela Royal Canin e só podem acessar a Plataforma por meio de uma Conta ativa.



Para que o Profissional tenha uma Conta, a Royal Canin enviará um convite por e-mail ao Profissional, solicitando que ele preencha um formulário digital com suas informações (nome completo, e-mail exclusivo, profissão/função, país de residência, fuso horário e idioma preferido). O profissional deve dar informações verdadeiras, corretas e completas sobre sua identidade. Após a verificação das informações pela Royal Canin, a Royal Canin cria a Conta para o Profissional e envia-lhe um e-mail com um link para a Plataforma, seu login e uma senha temporária. O profissional terá então um período limitado, fornecido no e-mail, para ativar sua Conta clicando no link e criando uma nova senha. Se o Profissional não ativar a sua Conta dentro deste período, a Royal Canin enviar-lhe-á um lembrete para prosseguir com a ativação da Conta dentro de um período que será indicado no e-mail de lembrete. Na ausência de ação do Profissional dentro deste período, sua conta será excluída.



Os Estudantes Vet só podem ter acesso à Plataforma diretamente pela Royal Canin ou de acordo com a autorização concedida por e sob a supervisão de um Administrador de Conta, ou seja, sua Universidade. Os Estudantes Veterinários têm o direito exclusivo de usar a plataforma apenas para seu uso pessoal e fins informativos e educacionais. O Aluno Veterinário será o único responsável por qualquer uso que faça da Plataforma. A Royal Canin não tem qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer conselho dado pelo Vet Student de acordo com o uso da Plataforma.



O Usuário (a) garante a veracidade, exatidão e integridade das informações fornecidas à Royal Canin e será o único responsável por qualquer erro, omissão e atualização; b) Compromete-se a atualizar prontamente os dados e informações fornecidos, sempre que necessário; e (c) deve, quando não for mais um Profissional, (i) notificar a Royal Canin por e-mail e (ii) parar imediatamente de usar a Plataforma.



2.2 Acesso à Plataforma através da Conta



Assim que o Usuário aceitar os Termos Gerais, o Usuário (a) poderá acessar a Plataforma através da Conta, utilizando um login e senha, fornecidos pela Royal Canin, que são pessoais e permanecem sob a guarda do Usuário; (b) deve tomar todas as precauções necessárias para garantir a confidencialidade, segurança e uso correto do login e senha do Usuário, a fim de evitar que sejam divulgados ou utilizados por terceiros não autorizados; e (c) é o único responsável pelo uso por qualquer outra pessoa do login e senha do Usuário, bem como por quaisquer operações realizadas através da Conta do Usuário. Qualquer conexão com a Conta e/ou transmissão de dados feita usando a Conta será presumida como tendo sido feita pelo titular da referida conta e sob a exclusiva responsabilidade do Usuário. Em caso de utilização fraudulenta da palavra-passe e/ou login do Utilizador, o Utilizador compromete-se a informar a Royal Canin por escrito o mais rapidamente possível.



O titular da Conta é totalmente responsável por qualquer uso da Conta e garante e declara que o Usuário se compromete a fazer uso adequado da Plataforma e a cumprir os Termos.



Artigo 3 – Treinamentos



3.1 Inscrição



Um Usuário pode se inscrever em um Treinamento clicando no link apropriado e preenchendo com as informações necessárias.



3.2 Cancelamento do Treinamento

3.2.1 Cancelamento pelo Usuário

Os inscritos podem cancelar sua participação em um treinamento on-line a qualquer momento.

3.2.2 Cancelamento pela Royal Canin



A Royal Canin reserva-se o direito de cancelar Treinamentos, alterar a Plataforma online (layout visual, descrições, widgets interativos...), alterar instrutores ou alterar, atualizar ou excluir conteúdo de Treinamento. Caso um Treinamento deva ser cancelado, os inscritos serão informados com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência ao seu início. Os inscritos serão notificados por e-mail. A Royal Canin fará todos os esforços para evitar cancelamentos.



A Royal Canin não será responsável por qualquer cancelamento, modificação ou remoção total ou parcial dos Treinamentos.

3.3. Participação adequada aos Treinamentos



O Utilizador participará nos Treinamentos apenas para fins profissionais, em estrita conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis que regem o exercício de sua profissão (em particular as regras aplicáveis de ética e responsabilidade profissional).



O Utilizador compromete-se a:



- participar dos Treinamentos em condições normais e razoáveis.



- não se envolver em atos ou comportamentos de qualquer natureza (em particular, sem limitação, download, envio, difusão, edição, emissão, publicação) que sejam contrários à lei ou regulamentação local, infrinjam a ordem pública local, os direitos de terceiros, suas regras de ética profissional ou a imagem ou direitos da Royal Canin.



- não para: (a) deliberadamente baixar, carregar, disseminar ou encaminhar qualquer informação, dados, incluindo ou constituindo vírus de computador ou qualquer outro código ou programa de computador concebido para interromper, destruir, distorcer ou limitar os recursos de qualquer software, computador, serviço ou ferramenta de comunicação on-line; (b) baixar, carregar, disseminar ou encaminhar deliberadamente qualquer informação falsa, conteúdo ilegal, inadequado ou impróprio; (c) interromper, abrandar, bloquear ou alterar o fluxo normal de dados trocados através da Plataforma; e (d) reproduzir, copiar, vender, trocar, revender ou usar para qualquer finalidade comercial qualquer parte da Plataforma, Treinamentos.



- cumprir todas as regras e regulamentos de segurança e quaisquer outros requisitos de segurança razoáveis que se apliquem nas instalações em que os Treinamentos são fornecidos. A Royal Canin reserva-se o direito de remover qualquer Registrante de um Treinamento cujo comportamento seja considerado inadequado pela Royal Canin ou seus treinadores.



Artigo 4 – Conteúdo



4.1 Natureza - O conteúdo proposto ao Usuário na Plataforma dependerá de sua profissão (ou seja , Veterinário, Criador, Lojista, etc.). O conteúdo será de natureza educativa e será de dois tipos:

- Conteúdo editorial: conteúdo que não será relacionado aos produtos da Royal Canin (por exemplo, informações neutras sobre saúde ou nutrição de animais de estimação);

- Conteúdo promocional: conteúdo relacionado aos Produtos Royal Canin.



Alguns conteúdos podem estar disponíveis por um período de tempo limitado. Informações sobre essa disponibilidade por tempo limitado serão fornecidas na Plataforma perto de cada conteúdo.



4.2 Classificação -– Os conteúdos (Treinamentos) que poderão ser propostos ao Usuário na Plataforma poderão ser classificados de acordo com os seguintes critérios:

- Data de criação do conteúdo ou da última modificação;

- Os interesses do Usuário para determinados conteúdos ou informações.



Artigo 5 – Garantia e isenção de responsabilidade da Royal Canin



A Royal Canin garante que todos os treinamentos sejam ministrados diligentemente e de maneira boa, trabalhosa, oportuna e profissional, consistente com os padrões da indústria.

Os Treinamentos serão realizados conforme descrito nas agendas individuais das aulas.

A Royal Canin fornecerá instrutores para apresentar o curso de Treinamento como considerar, a seu exclusivo critério, adequado e a Royal Canin terá o direito de, a qualquer momento, substituir qualquer treinador por qualquer outra pessoa que, a critério exclusivo da Royal Canin, considere adequadamente qualificada para apresentar o Treinamento relevante.

A Royal Canin não garante que o fornecimento de qualquer conteúdo on-line estará sempre disponível ou será ininterrupto, oportuno ou livre de erros, que os defeitos serão corrigidos ou que tal conteúdo é seguro ou livre de bugs, vírus, erros e omissões.

O Material de Treinamento e Treinamento é fornecido "no estado em que se encontra". Não há garantias, expressas ou implícitas, por força de lei ou de outra forma para o uso ou resultados do curso e materiais, de que o Usuário concluirá com sucesso o curso, ou que qualquer nível específico de conhecimento será alcançado pelo Usuário. O Utilizador é, portanto, o único responsável por determinar se as horas de formação cumpridas através da Plataforma são elegíveis para qualquer reconhecimento oficial por parte das suas autoridades locais em termos de educação contínua.



A Royal Canin se isenta de quaisquer garantias implícitas, incluindo as garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica.



Artigo 6 – Duração e Rescisão



Os Termos entram em vigor por prazo indeterminado a partir de sua aceitação pelo Usuário.



Cada parte tem o direito de rescindir os Termos por qualquer motivo (exceto em caso de descumprimento dos Termos) por meio de notificação por escrito, incluindo e-mail para a outra parte com 30 dias de aviso prévio.



Em caso de descumprimento dos Termos Gerais pelo Usuário, a Royal Canin pode decidir rescindir os Termos imediatamente.



Em caso de rescisão por qualquer uma das partes e por qualquer motivo, a Royal Canin encerrará o acesso do Usuário à Plataforma.



Artigo 7 – Desativação e exclusão da Conta



7.1 Desativação da Conta



O Usuário pode desativar sua Conta a qualquer momento, enviando uma solicitação à Royal Canin. A desativação da Conta não leva à sua exclusão. O Usuário pode solicitar à Royal Canin a reativação de sua Conta.



7.2 Exclusão da Conta



O Usuário pode excluir sua Conta por qualquer motivo, enviando uma solicitação à Royal Canin.



A Royal Canin excluirá a Conta de Usuário nos seguintes casos:

- A pedido do Usuário;

- Nas condições estabelecidas no Artigo 2.1, se o Usuário não ativar sua Conta após receber o e-mail de lembrete definido pela Royal Canin,

- Após 18 meses da desativação da Conta;

- Não conformidade com os Termos Gerais ou recusa em aceitar as atualizações dos Termos Gerais.



Artigo 8 – Condições Financeiras



Nenhuma taxa de uso da Plataforma ou de inscrição nos Treinamentos é cobrada pela Royal Canin ao Usuário. No entanto, as taxas para determinados Treinamentos existentes ou futuros podem ser cobradas pela Royal Canin ao Usuário.



Artigo 9 – Responsabilidade



9.1 Responsabilidade da Royal Canin



A Royal Canin não garante a acessibilidade e o funcionamento permanente e adequado da Plataforma ou dos Treinamentos, que o Usuário reconhece e aceita. Por razões técnicas, é possível a interrupção da Plataforma ou dos Treinamentos.



A Royal Canin não incorre em nenhuma responsabilidade em caso de indisponibilidade da Plataforma e/ou de todo ou parte dos Treinamentos devido a qualquer defeito técnico, problema ou motivo, incluindo (mas não limitado a) congestionamento de tráfego na Internet, falha de provedores de serviços de Internet, erro humano ou elétrico, intervenção maliciosa, mau funcionamento de software ou hardware e/ou Evento de Força Maior.



A Royal Canin não se responsabiliza por qualquer pessoa que aja como resultado de informações ou opiniões expressas sobre seu Treinamento. A Royal Canin fornece informações relacionadas principalmente à nutrição e estado de saúde dos animais de estimação através dos treinamentos. Essas informações não devem, em caso algum, substituir a perícia profissional independente e profissional, o julgamento e, se for caso disso, o diagnóstico. A Royal Canin não se responsabiliza se as informações parecerem inadequadas ou se o estado de saúde de um animal de estimação não estiver de acordo com as informações fornecidas na Plataforma.



A Royal Canin não será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos ou especiais (perda de dados, perda financeira, perda de lucro, perda de oportunidade) que o Usuário e os Tutores de Animais de Estimação possam sofrer como resultado da Plataforma e dos Treinamentos, por qualquer motivo, incluindo (mas não limitado a) acesso ou incapacidade de acessar a Plataforma e os Treinamentos, uso ou incapacidade de usar a Plataforma ou qualquer Treinamento específico ou o funcionamento ou não funcionamento de todos ou parte dos Treinamentos. Isto aplica-se, nomeadamente, a danos que possam resultar de conteúdos imprecisos e, nomeadamente, erros, lentidão ou interrupção na transmissão, perda, desaparecimento ou alteração de dados, vírus informáticos, qualquer que seja a sua origem, intrusões de terceiros, etc.



A Royal Canin não terá qualquer responsabilidade em relação ao conteúdo do Usuário, que é fornecido pelo Usuário sob sua exclusiva responsabilidade e com pleno conhecimento dos fatos.



9.2 Responsabilidade do Usuário



O Utilizador é o único responsável pelo (a) cumprimento das regras aplicáveis e juridicamente vinculativas que regem a sua profissão; (b) a decisão de se inscrever na Plataforma e participar dos Treinamentos; c) Se for caso disso, o diagnóstico e o tratamento do estado de saúde e do estado de saúde dos animais de companhia (os veterinários só podem examinar fisicamente os animais de estimação e tratá-los); (d) a escolha de compartilhar certas informações ou recomendações fornecidas pela Plataforma como parte dos Treinamentos com os Tutores de Animais de Estimação; (e) quaisquer danos diretos e/ou indiretos sofridos por um Tutor de Animais de Estimação ou terceiros como resultado de qualquer informação fornecida pela Plataforma e pelos Treinamentos.



O Usuário (a) deverá indenizar, isentar e defender a Royal Canin contra qualquer ação, processo, alegação ou reclamação, por qualquer pessoa (incluindo Tutores de Animais de Estimação) decorrentes ou resultantes da atividade do Usuário ou uso da Plataforma e Treinamentos; e (b) compromete-se a suportar todas as custas, honorários advocatícios e periciais e todos os danos que a Royal Canin possa ser condenada a pagar neste contexto por uma decisão judicial relativa à formação, execução e/ou rescisão de um contrato celebrado entre o Utilizador e um Tutor de Animais de Estimação, sem prejuízo de quaisquer danos que a Royal Canin possa reclamar do Utilizador.





Artigo 10 – Propriedade Intelectual



a) Plataforma



Todos os direitos de propriedade intelectual em relação à Plataforma e seu conteúdo (textos, imagens, vídeos, bancos de dados, sons, fotografias, nomes comerciais, logotipos, marcas registradas, etc.), mas excluindo o conteúdo do Usuário, são e permanecem propriedade da Royal Canin e/ou suas afiliadas, ou estão sujeitos a licenças e/ou autorizações concedidas à Royal Canin por terceiros.



O Usuário somente está autorizado a utilizar a Plataforma e seu conteúdo de acordo com os Termos. O Usuário não poderá reproduzir, disponibilizar ao público, executar, publicar ou modificar qualquer parte da Plataforma e seu conteúdo sem o consentimento prévio e por escrito da Royal Canin.



b) Material de treinamento



O Material de Treinamento é propriedade exclusiva da Royal Canin. Todos os direitos de propriedade intelectual em todo o Material de Treinamento disponível, incluindo o design, gráficos e texto de todos os materiais impressos e o áudio e vídeo de todos os webinars e podcasts, são de propriedade da Royal Canin ou estão sujeitos a licenças e/ou autorizações concedidas à Royal Canin por terceiros.



Quando o Usuário tem acesso ao Material de Treinamento, ele recebe uma licença não exclusiva, intransferível e revogável para usar o Material de Treinamento. Nenhum Material de Treinamento pode ser copiado, reproduzido, carregado, postado, exibido ou vinculado de qualquer forma, no todo ou em parte, sem a permissão prévia da Royal Canin. Qualquer uso desse tipo é estritamente proibido e constituirá uma violação dos direitos de propriedade intelectual da Royal Canin.



Artigo 11.º – Proteção de Dados Pessoais



Podemos coletar ou processar várias categorias de dados pessoais que você nos fornece ao participar de nossos webinars ou interagir com nossos serviços e manteremos seus dados pessoais seguros. Para obter mais informações, consulte nossa Declaração de Privacidade [https://www.mars.com/privacy-policy-portuguese-brazilian. Na Declaração de Privacidade, você também pode descobrir como gerenciar suas preferências de marketing.



Nossos Sites podem usar cookies para uma variedade de finalidades com base em suas preferências e consentimento. Consulte o nosso Aviso de Cookies [https://www.mars.com/cookies-portugal] para saber mais sobre os cookies que utilizamos e como os utilizamos.



Artigo 12.º – Seguros



O Utilizador reconhece que subscreveu uma apólice de seguro com uma companhia de seguros sabidamente solvente e que o Utilizador continua a ser o titular, durante toda a duração dos Termos, de uma apólice de seguro que cobre os seus riscos de responsabilidade civil profissional até ao montante de capital suficiente. Todos os tipos de danos (físicos, materiais, intangíveis, consequenciais ou não) devem ser cobertos pela apólice.



Mediante solicitação, o Usuário fornecerá um certificado de seguro à Royal Canin a qualquer momento.



Artigo 13 – Confidencialidade



O Usuário se compromete a manter estritamente confidenciais todas as informações relativas à Royal Canin e à Plataforma, exceto as informações que estejam devidamente em domínio público sem nenhuma ação ou culpa do Usuário. O Usuário tomará as medidas necessárias para garantir que esta obrigação seja respeitada por qualquer pessoa que possa ser autorizada a acessar tais informações confidenciais.



As obrigações de confidencialidade do Usuário serão aplicadas durante o uso da Plataforma e por um período de 5 anos após o término dos Termos.



Artigo 14 – Modificação dos Termos



O Usuário reconhece e aceita que a Plataforma desenvolvida pela Royal Canin é uma ferramenta inovadora e irá evoluir com o objetivo de adicionar, substituir ou remover determinados recursos, Treinamentos.



A Royal Canin reserva-se o direito de alterar os Termos a qualquer momento e notificará os usuários ativos com os novos Termos.



Em caso de alteração do Artigo 8, após o primeiro login do Usuário na Plataforma após a alteração dos Termos, o Usuário terá a oportunidade de ler e revisar os novos Termos, e (i) aceitar; ou (ii) recusá-los. Caso o Usuário recuse os novos Termos, o acesso do Usuário à Plataforma será desativado após 30 dias e o Usuário não poderá mais utilizar os Treinamentos.



Artigo 15 – Disposições Finais



15.1 Renúncia





Se a Royal Canin não tirar proveito ou aplicar qualquer uma das disposições dos Termos, isso não poderá ser interpretado pelo Usuário como uma renúncia a ele.



15.2 Acordo Integral e separabilidade



Este Contrato é o acordo integral entre o Usuário e a Royal Canin em relação ao Treinamento e substitui todas as comunicações, propostas e representações anteriores ou contemporâneas, orais ou escritas, com relação ao Treinamento ou qualquer outro assunto coberto por estes Termos Gerais. Se qualquer disposição destes Termos Gerais e/ou Termos Específicos for considerada nula, inválida, inexequível ou ilegal, as outras disposições continuarão em pleno vigor e efeito.



15.3 Independência das Partes



A Royal Canin e o Usuário são entidades independentes, agindo em seu próprio nome e sob sua exclusiva responsabilidade. Especifica-se que o Usuário realiza sua atividade na Plataforma com total autonomia e por sua conta e risco.



A Plataforma não deve, de forma alguma, substituir a experiência, revisão, julgamento e/ou diagnóstico profissional individual e independente do Profissional.



No que diz respeito aos veterinários, a Royal Canin compromete-se a permitir que os Utilizadores respeitem as regras que regem as suas obrigações em matéria de exercício da medicina veterinária e de deontologia profissional, nomeadamente mantendo o seu julgamento profissional independente e objetivo.





15.4 Lei e jurisdição



Os Termos são regidos e interpretados de acordo com as leis do país de onde o Profissional está licenciado para exercer sua profissão e quando nenhuma licença é necessária, onde o Profissional está localizado para exercer sua profissão.





Qualquer disputa entre a Royal Canin e o Usuário decorrente da interpretação, execução ou rescisão dos Termos que não possa ser resolvida amigavelmente será resolvida pelos tribunais competentes do Brasil, não obstante qualquer reivindicação ou garantia incidental, ou no caso de vários réus.