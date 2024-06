So bleibt das Verdauungssystem Ihres Hundes gesund

Auswahl der richtigen Lebensmittel für ein gesundes Verdauungssystem Ihres Haustiers

Unabhängig davon, ob Sie der Meinung sind, dass Ihr Hund Verdauungsprobleme hat oder nicht, ist es wichtig, Ihren Tierarzt zu konsultieren, um Ratschläge zur besten Ernährung für Ihren Hund einzuholen. Es gibt viele leicht verdauliche Hundefutteroptionen, die die spezifischen Bedürfnisse jedes Haustieres unterstützen – von älteren Hunden mit Verdauungsproblemen bis hin zu heranwachsenden Welpen mit empfindlichen Mägen.

1, 2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS