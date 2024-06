Tierfuttersicherheit: Fragen an Ihren Hersteller

Von unserem Campus in Aimargues aus entwickelt und testet unser Team von Ernährungswissenschaftlern neue Rezepturen, indem es umfassend forscht und Erkenntnisse aus der ganzen Welt einfliessen lässt. Unser offener und kollaborativer Ansatz ermöglicht es uns, zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Beobachtungsergebnissen auf dem Gebiet der Tierernährung beizutragen und davon zu profitieren. Dies beinhaltet die fortgesetzte Zusammenarbeit mit dem Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Grossbritannien) und dem Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, USA).

Futtertests

WSAVA-Frage: Wird Ihr Futter mit Fütterungstests der AAFCO (The Association of American Feed Control Officials) oder mit Rezepturen getestet, die die AAFCO-Nährstoffprofile erfüllen?

Wissenschaft und Beobachtung sind zentraler Bestandteil unserer Rezepturentwicklung. Wir haben zwei eigene Tierzentren, die sich mit Schmackhaftigkeit und Verdaulichkeit befassen. Die in diesen Zentren lebenden Tiere werden kontinuierlich beobachtet und vom Standpunkt ihrer Gesundheit und ihres Wohlergehens untersucht. Während wir Analysen zu ihrem Fütterungsverhalten durchführen, führen wir niemals intrusive Tests durch.

Die Aufrechterhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Katzen und Hunden steht im Mittelpunkt von Royal Canins Philosophie, jegliche intrusive Tierversuche sind untersagt. Die einzigen Versuche, die wir durchführen, dienen der Feststellung der Nahrungspräferenz, der Schmackhaftigkeit und der Verdaulichkeit. Schmackhaftigkeit und Verdaulichkeit werden von Hunden und Katzen beurteilt. Die Reaktionen dieser „professionellen Verkoster” werden dann sorgfältig beobachtet.

Bei der Durchführung von Fütterungsversuchen respektiert Royal Canin weltweit Ernährungsstandards. Neben den AAFCO- und FEDIAF-Standards werden auch die vom National Research Council (NRC) festgelegten Ernährungsanforderungen eingehalten. In Europa sind die Nährwertmerkmale von Haustierfutter in der Richtlinie 2008/38/EG (PARNUT-Richtlinie) festgelegt. Wir haben über 200 verschiedene Rezepturen entwickelt, darunter Nass- und Trockenfutterprodukte für sowohl Katzen als auch Hunde.

Die überwiegende Mehrheit ist validiert und entspricht den AFFCO- und FEDIAF-Nährstoffprofilen und/oder Fütterungsversuchen, in denen sie als die wichtigsten Ernährungsregulatoren wirken. Wir formulieren eine Reihe spezifischer therapeutischer oder klinischer Produkte, wie z. B. unsere Formeln zur Unterstützung von Leber und Nieren, deren Nährstoffgehalt sehr genau angepasst wurde, um den besonderen Bedürfnissen von Katzen und Hunden mit derartigen Beschwerden gerecht zu werden. Einige Futteroptionen schliessen die Einhaltung der AAFCO-Richtlinien zur Nährstoffangemessenheit für die Aufrechterhaltung eines gesunden Zustands bei erwachsenen Tieren aus. Bei diesen Futteroptionen ist es wichtiger, auf bestimmte gesundheitliche Zustände einzugehen, als die AAFCO-Nährstoffprofile einzuhalten.

In diesen Fällen wurden für diese Formeln alternative Produkttests durchgeführt, und in klinischen Studien wurde ihre Sicherheit bestätigt. Somit wird ihre Wirksamkeit bei den Krankheitsprozessen, für die sie bestimmt sind, erwiesen. Jedes Futtermittel wurde in Langzeitversuchen entweder an Katzen oder an Hunde verfüttert und hat den Tieren gut getan. Diese Futtermittel sind leicht zu erkennen, da sie über eine Kennzeichnung für intermittierende oder ergänzende Fütterung verfügen.