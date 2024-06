Soll ich meinen Hund mit selbst zubereitetem Hundefutter füttern?

Ist selbstgemachtes Hundefutter für meinen Hund geeignet?

Ihr Hund braucht Sie, um das Futter und die Nährstoffe zu erhalten, mit denen er gesund bleibt. Daher müssen Sie unbedingt berücksichtigen, was für ihn richtig ist.

Es mag zwar Spass machen, Hundefutter selbst zuzubereiten, die Zubereitung muss aber unter Einhaltung strenger Hygienebedingungen erfolgen und genau die richtigen Mengen enthalten, damit es sicher und ernährungsphysiologisch vollständig ist. Es kann auch kompliziert und teuer sein, hochwertige Zutaten zu beschaffen.

Möglicherweise stellen Sie fest, dass ein vorgefertigtes und ausgewogenes Futter, das speziell auf das Alter, die Grösse, die Rasse und den Gesundheitszustand Ihres Hundes zugeschnitten ist, eine einfachere und bessere Option für Sie und Ihren Hund ist. Bei Royal Canin untersuchen unsere Wissenschaftler und erfahrene Ernährungswissenschaftler für Tiere jeden Nährstoff methodisch und passen ihn genau an, damit Ihr Hund gesund bleibt.

