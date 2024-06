Der Nährwert von Getreide in Katzen- und Hundefutter

Ist getreidefreies Futter für Katzen und Hunde sicher?

In den letzten Jahren gab es einen Trend hin zu getreidefreiem Futter für Katzen und Hunde (eine Ernährung, die auf Rezepten ohne Getreide aufbaut), der hauptsächlich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Nahrungsmittelallergien oder der Aufnahme von Kohlenhydraten entstand.

Forschung hat aber tatsächlich ergeben, dass Nahrungsmittelallergien nur für 1-2 % der Besuche von Katzen und Hunden beim Tierarzt verantwortlich sind.4 Stattdessen wurden weitaus häufiger Umweltallergien festgestellt.

Getreide kann essentielle Fettsäuren, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien liefern, wodurch es ein wichtiger Bestandteil einer vollständigen und ausgewogenen Ernährung ist. Wenn Sie die Ernährung Ihrer Katze oder Ihres Hundes komplett auf Fleisch umstellen, ohne angemessene Nahrungsergänzung zu bieten, birgt das ein erhebliches Risiko für Nährstoffüberschüsse oder -mängel. Insbesondere ein nur aus Fleisch bestehendes Futter liefert Ihrem Haustier möglicherweise nicht die erforderlichen Kohlenhydrate, die es für eine vollständige und ausgewogene Ernährung braucht.

Bevor Sie Änderungen am Futter Ihres Haustiers vornehmen, sollten Sie Ihren Tierarzt konsultieren, um sicherzustellen, dass die neue Ernährung für Ihre Katze oder Ihren Hund vollständig, ausgewogen und absolut sicher ist.

Das richtige Ernährungsgleichgewicht finden

Bei ROYAL CANIN führen wir seit über 50 Jahren umfangreiche Untersuchungen zu diesen Inhaltsstoffen durch und haben festgestellt, dass Getreide bei angemessener Verarbeitung eine hervorragende Energiequelle für Ihre Katze oder Ihren Hund darstellen kann und wichtige Nährstoffe liefert.

Eine gesunde Ernährung für Katzen und Hunde liefert Nährstoffe aus verschiedenen Quellen – nicht nur Fleisch, sondern auch Kohlenhydrate wie Getreide, Weizen und Mais. Hier ist es wichtig, dass Sie sicherstellen, dass Ihr Haustier eine ausgewogene und präzise Mischung aus über 40 wichtigen Nährstoffen erhält, um seine laufende Gesundheit und sein Wohlbefinden zu unterstützen.

