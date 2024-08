Massgeschneiderte Gesundheitsernährung spielt eine grundlegende Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und Schönheit einer Britisch Kurzhaar. Das Futter liefert Energie, um die Vitalfunktionen zu unterstützen, und eine vollständige Ernährungsformel für Britisch Kurzhaar sollte eine ausgewogene Kombination aus Nährstoffen enthalten. Wenn Sie Ihre Katze so füttern, erhält sie eine Ernährung, die weder mangelhaft noch übermässig ist, was sich nachteilig auf ihre Gesundheit auswirken könnte. Frisches, sauberes Wasser sollte jederzeit zur Verfügung stehen, um die regelmässige Blasentätigkeit zu unterstützen. Katzen sind auch von Natur aus daran angepasst, kleine Portionen zu fressen – zwischen sieben und zehn am Tag. Geben Sie Ihrer Britisch Kurzhaar einmal täglich die empfohlene Trockenfuttertagesration, damit sie ihren eigenen Verbrauch regulieren kann. Angesichts des ruhigen Wesens der Britisch Kurzhaar und der Tendenz zur Gewichtszunahme sind sowohl eine spezielle Ernährung als auch die richtige Tagesportion ab einem sehr jungen Alter unerlässlich. Die folgenden Empfehlungen gelten für gesunde Tiere. Wenn Ihre Katze Gesundheitsprobleme hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt, der Ihrem Hund eine speziell ausgewählte tierärztliche Nahrung verschreiben wird.

Wachstum ist eine wichtige Phase im Leben eines Kätzchens. Dies ist eine Zeit grosser Veränderungen, Entdeckungen und neuer Begegnungen. Der Energie-, Protein-, Mineralstoff- und Vitaminbedarf eines Britisch-Kurzhaar-Kätzchens ist viel höher als der einer ausgewachsenen Katze. Er benötigt Energie und Nährstoffe für die Erhaltung der Körperfunktionen, aber auch für Wachstum und Entwicklung. Das Wachstum eines Kätzchens erfolgt in zwei Phasen:

Aufbau

Von der Geburt bis 4 Monate

Die Entwöhnung ist der Übergang eines Kätzchens von flüssiger Nahrung – oder Muttermilch – zu fester Nahrung. Dieser Zeitraum entspricht dem Zeitpunkt, an dem ihre Milchzähne durchbrechen, im Alter von drei bis sechs Wochen. Zu diesem Zeitpunkt können Kätzchen noch nicht knabbern, daher hilft eine weiche Mahlzeit (rehydriertes Trockenfutter oder ein angepasstes Nassfutter), den Übergang zwischen flüssiger und fester Nahrung zu erleichtern. Bis zum Alter von 12 Monaten entwickelt sich das Immunsystem von Britisch-Kurzhaar-Kätzchen immer noch allmählich weiter. In dieser Zeit der grossen Veränderungen, der Entdeckungen und neuen Begegnungen kann ein Komplex von Antioxidantien – unter anderem Vitamin E – dazu beitragen, ihre natürlichen Abwehrkräfte zu unterstützen. Das Verdauungssystem entwickelt sich fortschreitend, wobei die Verdauungsfähigkeiten im Alter von zwölf Monaten vollkommen ausgereift sind. Eine Katze ist dann in der Lage, Futter für erwachsene Katzen zu fressen.

Zwischen vier und 12 Wochen nach der Geburt

Die natürliche Immunität, die ein Kätzchen durch das Kolostrum – oder Erstmilch – der Mutter erhält, nimmt ab, während sich das Immunsystem des Kätzchens allmählich entwickelt. In dieser kritischen Zeit, die als „Immunitätslücke” bezeichnet wird, ist ein Komplex von Antioxidantien, einschliesslich Vitamin E, erforderlich, um die natürlichen Abwehrkräfte zu unterstützen. Kätzchen machen eine intensive und besonders heikle Wachstumsphase durch, in der sie anfällig für Verdauungsstörungen sind. Ihre Ernährung sollte zu diesem Zeitpunkt nicht nur energiereich sein, um ihren essenziellen Wachstumsbedarf zu decken, sondern auch hochverdauliches Protein enthalten, das ihr noch heranreifendes Verdauungssystem unterstützt. Präbiotika wie Fructo-Oligosaccharide (FOS) können die Verdauungsgesundheit ebenfalls unterstützen, indem sie zu einer ausgewogenen Darmflora beitragen. Das Ergebnis? Rundum gute Stuhlqualität. Das Futter des Kätzchens sollte Omega-3-Fettsäuren – EPA-DHA – enthalten, die zur Unterstützung der richtigen neurozerebralen Entwicklung beitragen.

Konsolidierung und Harmonisierung: Von vier bis 12 Monaten