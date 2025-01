Der Impfplan für Welpen und ausgewachsene Hunde richtet sich nach dem Alter, Gesundheitszustand, der Lebensweise und der lokalen Krankheitsprävalenz. Zum Beispiel brauchen Hunde mit vielen Sozialkontakten wie in Tierpensionen oder auf Hundeplätzen zusätzlichen Schutz, zum Beispiel gegen Bordetella-Infektionen und Leishmaniose. Für Hunde, die ins Ausland reisen, sind spezielle Impfungen wie u.a. gegen Tollwut wichtig. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt bzw. Ihrer Tierärztin darüber, wann und wie oft Ihr Hund geimpft werden sollte.

Welche Impfungen benötigen Welpen?

Antikörper in der Muttermilch (maternale Antikörper) schützen Welpen in den ersten Lebenswochen. Mit der Zeit lässt diese Immunisierung jedoch nach, was die Anfälligkeit für Infektionen erhöht. Wie schnell der natürliche Schutz schwindet, variiert individuell. Um die immunologische Lücke zu schließen und die Gesundheit des Welpen zu schützen, empfiehlt die SVK-ASMPA in ihrem Impfschema für Welpen, mit der Grundimmunisierung bei Welpen in der achten bis neunten Lebenswoche zu beginnen. Da es mit einer frühen Impfung gegen Parvovirusinfektion (CPV) und Staupe wegen des Einflusses unterschiedlich hoher maternaler Antikörper nicht zu einer ausreichenden Immunität kommen kann, wird eine dritte Impfung mit 16 Wochen empfohlen. Wird der Welpe erst im Alter von zwölf Wochen zum ersten Mal geimpft, reichen in der Regel zwei Vakzinationen im Abstand von vier Wochen aus. Mit einer Impfung im Alter von sechs bis zwölf Monaten wird die Grundimmunisierung abgeschlossen. Die erste Tollwutimpfung sollte das Tier frühestens im Alter von 12 Wochen bekommen.

Beachten Sie, dass dieses Schema eine allgemeine Empfehlung darstellt und individuelle Anpassungen je nach Tierarzt bzw. Tierärztin und den spezifischen Umständen Ihres Hundes möglich sein können. Da das Immunsystem von Welpen noch nicht so gut ausgebildet ist, ist es wichtig, rechtzeitig mit der Grundimmunisierung zu beginnen.

Alter impfschema (Core-Impfstoffe) 8-9 Wochen Staupe, H.c.c. (CAV), Parvovirose (CPV), Leptospirose, Zwingerhusten (CPIV) 12 Wochen Staupe, H.c.c. (CAV), Parvovirose (CPV), Leptospirose, Zwingerhusten (CPIV) 16 Wochen Staupe, H.c.c. (CAV), Parvovirose (CPV), Zwingerhusten (CPIV) 6-12 Monate Staupe, H.c.c. (CAV), Parvovirose (CPV), Leptospirose, Zwingerhusten (CPIV)

Wann und wie oft müssen Impfungen bei Hunden aufgefrischt werden?

Für eine erfolgreiche Grundimmunisierung müssen Welpen mehrfach geimpft werden. Da die Immunantwort des Körpers mit der Zeit abschwächt, sollten ausgewachsene Hunde regelmäßig Auffrischungsimpfungen bekommen. So können Sie dafür sorgen, dass der Impfschutz gegen gefährliche Infektionskrankheiten erhalten bleibt. Die Häufigkeit der Wiederholungsimpfungen variiert je nach Impfstoff und Krankheitserreger. Meist liegen die Abstände zwischen den Auffrischungen jedoch bei ein bis drei Jahren:

Jährlich: Einige Impfungen, wie gegen Leptospirose und Zwingerhusten (CPiV), sollten jährlich aufgefrischt werden.

Einige Impfungen, wie gegen Leptospirose und Zwingerhusten (CPiV), sollten jährlich aufgefrischt werden. Alle 3 Jahre: Für Staupe, H.c.c. (CAV) und Parvovirose (CPC) wird eine Auffrischung alle 3 Jahre empfohlen.

Das individuelle Impfschema für Ihren Hund sollten Sie in jedem Fall mit Ihrem Tierarzt bzw. Ihrer Tierärztin besprechen.

Wie oft sollten Sie Ihren Hund gegen Tollwut impfen lassen?

Hunde dürfen per Gesetz nur mit einer Tollwutimpfung ins Ausland reisen und wieder in die Schweiz einreisen. Der Impfschutz ist besonders relevant für Länder mit Tollwutfällen wie Polen, Ungarn und Rumänien. Er sollte alle ein bis drei Jahre aufgefrischt werden, je nach Herstellerempfehlung und individueller Situation (zum Beispiel bei Reisen ins Ausland). Die Erstimpfung sollte mit zwölf Wochen oder später erfolgen, die Wiederholungsimpfungen alle drei Jahre oder gemäß der Gesetzgebung im Zielland. In allen Fällen sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen. Für manche Länder außerhalb der EU ist zusätzlich ein Antikörpernachweis von mindestens 0,5 IE/ml nötig. Fragen Sie hierzu am besten Ihren Tierarzt oder Ihre Tierärztin.

Was gilt für ausgewachsene Hunde ohne Grundimmunisierung?

Bei Hunden aus dem Tierschutz oder Ausland ist oft nicht klar, ob sie geimpft sind. Straßenhunde aus Ländern wie Spanien, Griechenland oder Rumänien sind meistens ungeimpft. Für die Einreise in die Schweiz ist die Tollwutimpfung jedoch wie gesagt Pflicht. Haben Sie einen ausgewachsenen Hund mit unbekannter Vorgeschichte adoptiert oder gekauft, sollten Sie ihn von Ihrem Tierarzt bzw. Ihrer Tierärztin gründlich untersuchen lassen. In der Praxis kann zum Beispiel ein Titertest durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob der Hund ausreichend gegen Staupe, Parvovirose und Leptospirose geschützt ist.

Ausgewachsene Hunde ohne bekannten Impfstatus brauchen keine nachträgliche Grundimmunisierung, sollten aber schnell geimpft werden. Ihr Tierarzt bzw. Ihre Tierärztin kann Sie hierzu individuell beraten. Je nach Impfstoff reichen eine oder zwei Impfungen für die Immunisierung aus.