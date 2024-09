Das richtige Gewicht und genügend Bewegung für Ihren Welpen

In der Prägephase wird Ihr Welpe sehr schnell wachsen – sein Gewicht muss jetzt genau kontrolliert werden. Ein übergewichtiger Welpe ist auch als ausgewachsener Hund übergewichtig, wenn seine Ernährung und sein Verhalten nicht genau überwacht werden.

Hunde haben von Natur aus viel Energie und gewinnen diese Energie aus Fett; wenn ihr Futter aber einen zu hohen Fettanteil hat und sie nicht aktiv genug sind, nehmen sie zwangsläufig zu. Dieses zusätzliche Gewicht kann das Skelett belasten, was zu Gelenkproblemen führen und die lebenswichtigen Organe übermäßig beanspruchen kann. Ein gesundes Gewicht und eine gute Kondition können die Lebensqualität daher verbessern.

So kontrollieren Sie das Gewicht Ihres Welpen

Ihr Welpe braucht eine ausgewogene Ernährung, die das richtige Fett-Protein-Verhältnis und die richtige Kombination von Nährstoffen enthält, damit er gesund und ohne überschüssiges Gewicht heranwachsen kann.

Führen Sie eine Fütterungsroutine ein: Füttern Sie Ihren Welpen immer am gleichen Ort, im gleichen Napf und zu den gleichen Tageszeiten. So kann sich Ihr Welpe merken, wann und wo „Essenszeit” ist, und seine Essgewohnheiten darauf anpassen.

Füttern Sie kleine, regelmäßige Mahlzeiten mit genauen Portionsgrößen. Beginnen Sie mit drei Mahlzeiten pro Tag und gehen Sie nach Ende der Wachstumsphase auf zwei Mahlzeiten pro Tag über. Mit häufigen kleinen Mahlzeiten wird die Energieaufnahme auf den ganzen Tag verteilt. Sie sind außerdem leichter verdaulich.

Ab einem Alter von zwei Monaten darf Ihr Welpe seine Umgebung erkunden. Er muss sich an sein Zuhause gewöhnen, damit er ohne Angst spielen und seine Energie verbrauchen kann. Am Anfang sollten Sie bei ihm bleiben und beim Spielen beaufsichtigen – vor allem, wenn Kinder in der Nähe sind.

Wiegen Sie Ihren Welpen regelmäßig und richten Sie sich bei den Portionsgrößen nach den Anweisungen auf dem Futter Ihres Hundes. Das ist vor allem bei kleineren Hunderassen wichtig, deren Wachstumsschub schneller verläuft als bei größeren Hunden, weswegen ihre Portionsgrößen häufiger angepasst werden müssen.

Geben Sie Ihrem Welpen Spielzeug, mit dem er sich aktiv beschäftigen kann. An Pappkartons haben Welpen immer große Freude, und Gummispielzeug lässt sich nicht so leicht kaputtkauen. Suchen Sie Spielzeug aus, das etwa doppelt so groß ist wie das Maul Ihres Hundes, damit er nicht daran ersticken oder Kleinteile verschlucken kann.