Wie füttere ich meinen Welpen am besten?

Für die Fütterung Ihres Welpen empfiehlt es sich, eine Routine zu schaffen und sie streng zu befolgen. Füttern Sie ihn immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und mit dem gleichen Napf, damit er genau weiß, wann und wo gefressen wird. Im Gegensatz zum Menschen braucht ein Welpe keine Abwechslung in seiner Ernährung; geben Sie ihm also immer das gleiche Futter.

Wenn Sie zu einem anderen Futter übergehen, etwa, weil Ihr Welpe ausgewachsen ist, vermischen Sie etwa eine Woche lang das alte und das neue Futter miteinander und fügen Sie nach und nach immer mehr von dem neuen Futter hinzu.

Sobald Sie den Napf vor Ihrem Welpen abgestellt haben, wird er am Futter riechen und seine Temperatur testen. Behalten Sie ihn beim Fressen im Blick, aber lassen Sie ihm seine Ruhe, damit er kein aggressives Schutzverhalten entwickelt.

Lassen Sie den Napf 15 bis 20 Minuten stehen und stellen Sie ihn dann weg, auch wenn Ihr Welpe noch nicht aufgefressen hat. So lernt er, dass er fressen muss, wenn Sie es entscheiden. Sie sollten Ihren Welpen auch erst füttern, nachdem Sie selbst gegessen haben bzw. zu einem ganz anderen Zeitpunkt, damit kein Zweifel an der Hierarchie im Haushalt aufkommt. Stellen Sie immer genügend frisches Wasser bereit.

Wenn Sie Ihrem Welpen zwischendurch Speiseabfälle oder Reste geben, unterbricht dies seine Routine und es kann zu unerwünschtem Verhalten kommen. Außerdem sollten Sie Futter nicht zu häufig als Belohnung anbieten (z. B. wenn er etwas Neues gelernt hat) und sollten Ihren Welpen nicht mit Leckerli „überreden”, sein eigentliches Futter zu fressen. Das würde Ihren Welpen verwirren und könnte dazu führen, dass er überhaupt nicht frisst.