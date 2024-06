Ogni animale è unico. Oltre al carattere, ad esempio, anche l’età, la razza, le condizioni di vita e lo stato di salute influenzano le esigenze di un animale. Un gattino in crescita e pieno di energia ha bisogno di una dieta completamente diversa da quella di una gatta anziana e delicata. Un San Bernardo flemmatico richiede un profilo nutrizionale diverso da quello di un vivace Chihuahua. Grazie a decenni di ricerca, siamo in grado di distinguere queste e numerose altre differenze che non sono visibili a occhio nudo. Per questo offriamo alimenti che forniscono agli animali esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Vogliamo offrire l’alimento giusto per le esigenze di ogni cane e gatto – ecco perché la nostra gamma di prodotti è molto ampia e a prima vista può sembrare poco chiara. Ma non vi preoccupate! Siamo qui per fornirvi una consulenza completa su tutte le questioni riguardanti l’alimentazione dei vostri amici a quattro zampe e per consigliarvi in merito all’alimento più adatto per il vostro cane o gatto. I nostri veterinari e specialisti in alimentazione animale sono raggiungibili telefonicamente o via e-mail.