Approccio nutrizionale di Royal Canin

Sappiamo che il valore di un ingrediente dipende dalla qualità della materia prima, da come e quando viene integrato nell'alimentazione e dal modo in cui viene trasformato. Ecco perché scegliamo i nostri ingredienti in base alla loro capacità di fornire nutrienti di alta qualità specificamente adattati alle esigenze di cani e gatti. Scopri di più sui tipi di ingredienti, sul ruolo che svolgono nella nutrizione del tuo animale domestico, e su come il nostro approccio ci consente di selezionare le materie prime in modo sostenibile.