Ingredienti degli alimenti per animali domestici

La stragrande maggioranza dei fornitori di Royal Canin lavora con noi da molti anni. Siamo cresciuti insieme per raggiungere il livello qualitativo di cui siamo orgogliosi. Quando necessario, collaboriamo come partner e investitori per sviluppare ingredienti o standard specifici, incluso lo sviluppo di pratiche agricole in grado di apportare un vantaggio positivo alla sicurezza o alla qualità nutrizionale degli ingredienti o all'ambiente.

Inoltre, le nostre partnership strategiche, come quella con il World Wide Fund for Nature (WWF), ci permettono di garantire la sostenibilità degli ingredienti e di evitare l'utilizzo di materie provenienti da specie in via di estinzione.