Il valore nutritivo dei cereali nel cibo per gatti e cani

Uno dei principali benefici nutrizionali dei cereali è rappresentato dai carboidrati di alta qualità che forniscono. I carboidrati sono una delle tre categorie di macronutrienti, insieme ai grassi e alle proteine, incluse negli alimenti per animali e costituiscono la principale fonte di energia per gli animali domestici.2 Grano e cereali, anch'essi ricchi di fibre, rappresentano un nutriente benefico che favorisce funzioni gastrointestinali corrette in cani e gatti.

In effetti, alcuni cereali, come il riso integrale o bianco, possono essere consigliati per cani o gatti che soffrono di problemi gastrointestinali come la diarrea, poiché sono naturalmente facili da digerire.

Cani e gatti possono digerire grano e cereali?

Oltre ai nutrienti offerti da grano e cereali, è importante considerare la loro digeribilità per gli animali domestici. La digeribilità si riferisce al numero di nutrienti che un alimento è in grado di fornire. Ad esempio, un ingrediente può essere ricco di sostanze nutritive ma difficile da digerire per un gatto o un cane. Ciò significa che meno nutrienti vengono assorbiti dall'intestino dell'animale, meno sostanze finiranno nel flusso sanguigno.

Un ingrediente altamente digeribile per gli animali domestici può fornire una percentuale molto più elevata di sostanze nutritive, pertanto un gatto o cane può ricevere lo stesso livello di nutrizione concentrato in porzioni più piccole.

Gatti e cani sono in grado di digerire i cereali trasformati utilizzando gli enzimi normalmente presenti nel loro apparato digerente: amilasi per gli amidi e proteasi per le proteine.

Per esporre gli elementi più nutrienti e digeribili del grano e dei cereali, la materia prima viene macinata e riscaldata durante il processo di produzione. Questo consente di rimuovere il guscio esterno meno digeribile e lasciare i nutrienti di cui hanno bisogno cani e gatti.

Dopo questo processo di macinazione e cottura, alcune proteine vegetali possono effettivamente risultare più digeribili di quelle animali. Ciò è stato evidenziato da un confronto della digeribilità di fonti di proteine grezze: il glutine di frumento (99%) e l'isolato di soia (95%) superano il maiale disidratato (92%), il pollame (88%) e la farina di agnello (88%).3