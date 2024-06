La salute è la nostra prerogativa

La nostra profonda conoscenza delle esigenze di cani e gatti ci consente di realizzare alimenti eccellenti, appositamente studiati per salvaguardare la salute del tuo animale domestico. Il nostro atteggiamento è quello di aggiornarci costantemente senza dare mai nulla per scontato. Ecco perché collaboriamo con i principali esperti in ambito scientifico, veterinario e comportamentale e incoraggiamo un dialogo costante con i proprietari di cani e di gatti in tutto il mondo.