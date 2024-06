Il primo Incontro Scientifico a Montpellier riunisce 150 medici veterinari provenienti da tutta Europa per discutere di alimentazione e benessere degli animali domestici. Si apre inoltre il nuovissimo Campus a Aimargues. Si tratta di un centro per eccellenza e tutte le attività vengono svolte in strutture all'avanguardia ubicate attorno allo stabilimento: R&D, rifugio per cani e per gatti, sede e filiale francese.