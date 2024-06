Nutrienti essenziali per cani e gatti

Noi di Royal Canin sappiamo che il valore degli ingredienti contenuti nel cibo per animali domestici risiede nei nutrienti che forniscono. Ecco perché adottiamo un approccio basato sui nutrienti per concepire i nostri prodotti unici.



In questo approccio, i bisogni nutrizionali di un animale domestico vengono valutati attraverso ricerche e osservazioni dettagliate. Un profilo alimentare ottimale per cani e gatti viene quindi determinato sulla base delle linee guida standard sulla specie e delle osservazioni uniche relative a razza, età, stile di vita, sensibilità e stato di salute. Vengono quindi selezionati ingredienti di alta qualità e altamente digeribili che verranno combinati per corrispondere a ciascun profilo nutrizionale personalizzato.



Basandoci su questo approccio, possiamo selezionare nutrienti di alta qualità da fonti più sostenibili con un'impronta di carbonio inferiore. In tal modo, possiamo scegliere ricette con il minor impatto ambientale e sociale fornendo nel contempo agli animali domestici alimenti in grado di offrire qualità, vantaggi e sicurezza ottimali.



L'approccio dettagliato di Royal Canin alla nutrizione si pone quattro obiettivi che sono alla base di tutti i nostri sviluppi nutrizionali: