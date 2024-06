Per vivere a lungo e in salute, cani e gatti hanno bisogno della giusta nutrizione. Ma per i proprietari di animali domestici potrebbe non essere semplice stabilire se l'alimento fornito al proprio cane o gatto soddisfa tutte le sue esigenze. Quindi, se si teme che il proprio gatto o cane possa avere una carenza di nutrienti essenziali, è consigliabile consultare i contenuti riportati di seguito.

Cosa si intende per cibo per animali domestici nutriente?

Quando si valuta la qualità di un cibo per cani o gatti, non bisogna limitarsi a considerare gli ingredienti in esso contenuti.

Un'alimentazione completa ed equilibrata può essere ottenuta in molti modi diversi, utilizzando ingredienti provenienti da una vasta gamma di fonti: materie prime sia di origine animale che vegetale, per citarne solo alcuni.