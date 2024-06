Perché la taurina è così importante per cani e gatti

I benefici della taurina per i cani

I cani hanno la capacità di produrre la taurina da altri due amminoacidi: la cisteina e la metionina. Per questo motivo, non è ritenuta essenziale nella loro alimentazione. Tuttavia, a causa dei suoi numerosi benefici, la taurina può comunque essere un nutriente importante da includere nell'alimentazione canina. Soprattutto perché alcuni cani possono rivelarsi carenti di tale sostanza.

Come nel caso dei gatti, bassi livelli di taurina nel sangue possono essere collegati alla cardiomiopatia dilatativa (DCM), soprattutto in determinate razze canine che vi sono predisposte.

Di quanta taurina ha bisogno un cane?

Il quantitativo di taurina da aggiungere al cibo per cani disponibile in commercio non è stato ufficialmente stabilito. Se si teme che il proprio cane possa essere carente di tale sostanza o si desidera un consiglio sulla quantità di taurina necessaria al proprio animale domestico, è opportuno rivolgersi a un medico veterinario.

Segnali della carenza di taurina in cani e gatti

Poiché la taurina apporta benefici a tutto l'organismo, i segnali legati alla sua carenza possono variare e includono:

Problemi alla vista

Ritardo nella crescita

Difficoltà respiratorie

Cardiopatia

Sordità

Se il gatto o il cane presenta uno di questi segnali, o se si nutrono dubbi in merito alla sua salute, è sempre consigliabile effettuare un controllo presso un medico veterinario.

Come include la taurina nell'alimentazione di un gatto o di un cane

Le fonti più ricche di taurina sono carne e pollame (incluse frattaglie come fegato e reni), frutti di mare e uova, mentre non è presente negli alimenti di origine vegetale. Tutti i cibi per cani e gatti sviluppati da Royal Canin includono la taurina come parte di un mix nutrizionale attentamente bilanciato, concepito per ogni razza o esigenza in materia di salute.