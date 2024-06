Sottoprodotti nel cibo per cani e gatti

In conformità all'attuale legislazione in materia di alimentazione, ogni ingrediente o gruppo di ingredienti presenti nel cibo per animali domestici deve essere elencato sulla confezione in funzione del peso prima della cottura in ordine decrescente. Ciò significa che la "carne" fresca si troverà naturalmente nelle prime posizioni dell'elenco degli ingredienti. Questo potrebbe dare l'impressione che la "carne fresca" sia la fonte primaria del contenuto nutrizionale dell'alimento per animali domestici. Tuttavia, è improbabile che sia così.

Il profilo nutrizionale è fornito dall'intera alimentazione e non solo dal primo ingrediente elencato sull'etichetta del cibo per animali domestici. Ogni singolo ingrediente elencato sulle confezioni Royal Canin è incluso per uno scopo specifico, determinato dai nutrienti di alta qualità che fornisce a cani e gatti.

Il nostro approccio basato sui nutrienti ci consente di combinare con precisione sottoprodotti e altre materie prime per fornire un profilo nutrizionale personalizzato in base a razza, età o perfino potenziali patologie del gatto o del cane.

Se non si conoscono gli ingredienti con cui è stato realizzato il cibo del proprio animale domestico o si desidera saperne di più su come dovrebbero essere personalizzati gli alimenti di gatti o cani per soddisfare le loro esigenze specifiche, è consigliabile consultare il proprio medico veterinario o un nutrizionista qualificato per animali domestici.

