Mantenere in salute l'apparato digerente del gatto

Problemi digestivi del gatto

Poiché è molto delicato, l'apparato digerente di un gatto può essere particolarmente soggetto a problemi. I disturbi di stomaco del gatto possono essere dovuti anche a modifiche apportate all'alimentazione, allo stress, all'ansia e a problemi di salute latenti.

Problemi digestivi comuni del gatto

Parassiti

I parassiti microscopici possono stabilirsi nell'intestino del gatto e causare una grave diarrea, che può portare alla disidratazione e alla perdita di peso, per non parlare del fastidio addominale. Se si pensa che il proprio gatto sia infestato dai parassiti, è consigliabile parlarne con il proprio medico veterinario, il quale potrà prescrivere i farmaci necessari per eliminarli.

Boli di pelo

Per i gatti che vivono in casa, quello dei boli di pelo può essere un problema comune poiché la toelettatura rappresenta una delle loro attività principali. Quando i gatti fanno grooming, ingoiano i peli morti che vengono solitamente espulsi con le feci. Tuttavia, se presente in eccesso, il pelo non viene digerito correttamente e forma un bolo che rende difficile la digestione. È possibile aiutare il gatto spazzolandolo regolarmente per rimuovere i peli in eccesso e assicurandosi che la sua alimentazione preveda il giusto mix di fibre per eliminare il pelo ingerito per via naturale.

Malattie infiammatorie

L'infiammazione di uno o più organi dell'apparato gastroenterico del gatto può essere causa di disagio e di altri problemi. Gli effetti possono includere vomito cronico e diarrea nonché perdita di peso e di appetito. Tuttavia, è possibile che si manifesti anche un notevole aumento dell'appetito, legato al tentativo di ottenere i nutrienti di cui ha bisogno.

Segnali a cui prestare attenzione

Se si pensa che il proprio gatto soffra di problemi digestivi, è necessario monitorarlo per verificare la presenza di disturbi, tra cui:

diarrea o costipazione;

vomito o rigurgito di cibo o boli di pelo;

alitosi o flatulenza frequente;

riluttanza o difficoltà a mangiare o aumento dell'appetito;

perdita di peso;

pelo secco, opaco e fragile;

segni di dolore addominale.

Consultare il medico veterinario

Se si ritiene che il gatto abbia disturbi di stomaco o problemi digestivi, è importante contattare il medico veterinario, il quale potrà effettuare controlli importanti per identificare le potenziali cause dei problemi. Inoltre, potrà consigliare eventuali modifiche da apportare, ad esempio all'alimentazione del gatto, per contribuire alla gestione dei problemi e del disagio dell'animale.