Il gatto e i boli di pelo

I boli di pelo possono essere un problema digestivo comune tra i gatti, in particolare per i gatti che vivono in casa o che hanno uno stile di vita sedentario, poiché la toelettatura, che eseguono leccando il proprio mantello, è una delle loro attività principali.

I boli di pelo si formano quando il gatto per lavarsi lecca il proprio mantello, raccogliendo con la lingua peli caduti o morti, che si accumulano nel suo apparato digerente. Di norma, i peli ingeriti passano nelle feci. Tuttavia, se il pelo è troppo, il corpo del gatto non riesce a espellerlo correttamente e si assisterà alla formazione di boli di pelo.

Se nel tuo gatto tale fenomeno è frequente, noterai che potrebbe avere difficoltà a deglutire o a mangiare e finirà per vomitare i boli di pelo. Spazzolando il tuo gatto lo aiuti a ingerire meno peli, mentre offrendogli un cibo che abbia il giusto mix di fibre consenti ai peli ingeriti di essere espulsi più facilmente con le feci.

Malattie infiammatorie nel gatto

L'infiammazione di uno o più organi del tratto digerente del gatto può essere causa di disturbi digestivi e il cibo assunto potrebbe irritarlo.

Tre organi digestivi, ovvero il fegato, il pancreas e l'intestino tenue, sono molto vicini tra loro nel corpo del gatto, pertanto l'infiammazione può diffondersi facilmente tra questi organi (la causa è sconosciuta e non è sempre batterica). Questo può portare a una condizione chiamata triadite felina, in cui tutti e tre questi organi digestivi risultano contemporaneamente infiammati.

Se il tuo gatto dovesse soffrire di questa condizione, mostrerà sintomi molto simili all'infiammazione di un organo: vomito e diarrea cronici, perdita di peso e modificazioni dell'appetito. Talvolta si riscontra perfino un appetito vorace, in quanto il gatto cerca di ottenere i nutrienti di cui ha bisogno e che sta perdendo.

Questa condizione è gestibile e il tuo medico veterinario cercherà di escludere qualsiasi altra causa del problema digestivo, come i parassiti, prima di prescrivere farmaci e raccomandare una dieta specifica per il gatto.

I problemi digestivi possono risultare sgradevoli sia per te che per il tuo gatto, pertanto assicurati di consultare il tuo medico veterinario al manifestarsi di un qualsiasi sintomo, in modo da assicurarti di fornire al tuo animale domestico le migliori cure possibili.