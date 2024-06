​Quali alimenti sono tossici per il mio gatto?

La fisiologia del gatto lo porta a essere particolarmente sensibile a certe sostanze chimiche e composti. Non sono sempre in grado di espellerli correttamente dal loro organismo, e possono quindi essere causa di malattie e persino decessi. Conoscere quali sono i cibi tossici e quali altre sostanze è necessario tenere lontano dalla portata del gatto lo può proteggere meglio da possibili malattie.

Questo non è un elenco completo, pertanto assicurati di tenere lontano qualsiasi cosa di cui non sei certo, e non nutrire il gatto con nessun alimento che non sia previsto nella sua dieta senza averne prima parlato con il tuo medico veterinario.

Farmaci e prodotti chimici che sono tossici per i gatti

Il tuo gatto reagirà male a specifici composti presenti nei prodotti per la casa, tra cui paracetamolo, aspirina e ibuprofene. Sono dannosi anche i disinfettanti fenolici, come quelli comunemente usati per pulire i bagni, e solventi come l'acquaragia. La permetrina, presente in alcuni insetticidi, e il glicole etilenico (antigelo) sono parimenti tossici per i gatti. Assicurati di tenere tutti questi prodotti lontano dalla portata del tuo gatto e in un posto che non possa raggiungere facilmente.

Piante tossiche per il gatto

Molte volte, il tuo gatto eviterà di mangiare qualsiasi cosa che potrebbe farlo star male; i gatti sono molto sensibili ai sapori amari e la maggior parte delle sostanze tossiche per loro ha questo sapore. Tuttavia, la tossicità al giglio e ad altre piante è frequente nei gatti.

In ogni caso, l'ideale sarebbe evitare di coltivare certe piante tossiche per i gatti nel giardino o di averle in casa. Queste includono: