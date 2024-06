In che modo la dieta del gatto sostiene il suo apparato digerente

Tutti i gatti possono soffrire di patologie digestive ad un certo punto della loro vita, ma grazie ai consigli del medico veterinario, una dieta adeguata può gestire tali sensibilità e aiutare ad alleviare sintomi e disagi.

Il ruolo delle proteine nella dieta del gatto

Le proteine sono un componente dell'organismo del gatto, da pelle e pelo ad artigli e anticorpi. Gli aminoacidi delle proteine possono essere convertiti in glucosio, il che è essenziale per il funzionamento adeguato del cervello, dei reni e dei globuli rossi del gatto, oltre a fornire loro energia.

Sfortunatamente le proteine possono anche causare patologie digestive nei gatti quando non vengono digerite facilmente o quando i gatti presentano un'allergia o un'intolleranza alle proteine. Le proteine altamente digeribili possono aiutare ad alleviare i sintomi in quanto al tratto gastrointestinale è richiesto di svolgere meno "lavoro" nell'assorbimento dei nutrienti. L'alimentazione per gatti con allergie o intolleranze alimentari impiega un'unica fonte proteica, come proteine idrolizzate o proteine non comuni, per ridurre la probabilità di peggioramento di patologie intestinali.

I grassi nella dieta del gatto

I grassi rappresentano una ricca fonte calorica per il gatto, fornendo, rispetto alle proteine o ai carboidrati, oltre il doppio delle calorie per lo stesso peso. Gli acidi grassi essenziali sono inoltre importanti per il sano funzionamento di determinati organi, tra cui la pelle, e aiutano a fornire calorie al gatto che soffre di perdita di peso.

Tuttavia, troppi grassi possono essere difficili da digerire. Il medico veterinario saprà consigliarvi sul giusto livello di grassi in base a condizioni, età e stile di vita del gatto, al fine di garantirgli i benefici nutrizionali necessari ed evitare inutili tensioni dell'apparato digerente.

Gatti e carboidrati

I gatti non necessitano di carboidrati come gli esseri umani, ma questi rappresentano una buona fonte di glucosio e possono fornire calorie alla loro dieta. Si pensa erroneamente che i gatti possano soffrire di intolleranze al glutine o di celiachia proprio come gli umani, tuttavia questo non è mai stato documentato. I gatti che soffrono di problemi gastrointestinali possono trarre beneficio da fonti di carboidrati altamente digeribili come il riso.