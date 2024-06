Come favorire il mantenimento del peso forma del tuo gatto.

La giusta alimentazione per il tuo gatto

L'impostazione di buone abitudini alimentari aiuterà il tuo gatto a mantenere il peso forma e a evitare continui miagolii e una incessante richiesta di cibo.

Assicurati di offrire al tuo gatto la razione di cibo consigliata, pesandola con una bilancia da cucina. Anche se ti sembra che il cibo sia poco, gli alimenti prodotti sono completi ed equilibrati e la razione viene calcolata appositamente per dare al tuo animale domestico tutto ciò di cui ha bisogno. Il gatto ha bisogno anche di molta acqua per stimolare la digestione e prevenire problemi alle vie urinarie, come i calcoli.

Poni un limite al numero di snack somministrati al tuo gatto, in quanto possono aumentare in modo significativo il suo apporto calorico giornaliero. Se decidi di offrirglieli, assicurati di farli rientrare nel suo fabbisogno calorico giornaliero.

Il cibo giusto in ogni fase della sua vita

A seconda dell'età e dello stile di vita i gatti necessitano di un supporto nutrizionale differente per poter mantenere il loro peso forma. Pertanto, è opportuno tenere d'occhio la loro crescita e adeguare la dieta alle loro esigenze.

I gattini, da quattro settimane a quattro mesi, hanno bisogno di molta energia per agevolare una rapida crescita. Tuttavia, poiché il loro apparato digerente è più debole, gli alimenti dovranno essere altamente calorici e ad elevata digeribilità, per non causare loro alcun disagio. Controlla regolarmente il loro peso e regola le porzioni per assicurarti che aumentino costantemente di peso, in linea con i consigli del tuo medico veterinario.

La sterilizzazione e la castrazione hanno un impatto significativo sul peso del tuo gatto. Il suo fabbisogno energetico scende del 30% ma l'appetito può aumentare fino al 26% nei giorni successivi all'intervento. Pertanto, i gatti sterilizzati e castrati sono più soggetti all'aumento di peso, in particolare subito dopo l'operazione. Alimenti specifici possono aiutare a prevenire tali situazioni grazie a un livello energetico più basso, una diversa quantità di nutrienti e una formula completa in grado di favorire la loro salute.

Durante la gestazione, il fabbisogno energetico della tua gatta aumenterà notevolmente: entro la fine della gestazione, consumerà il 70% in più del normale. Il cibo appositamente studiato per i periodi della gestazione e dell'allattamento è ideale, in quanto è ricco di grassi e agevola la produzione di latte per i gattini. Per assicurarti che la tua gatta gravida riceva i nutrienti giusti, consulta un medico veterinario per ottenere consigli in merito a prodotti e programmi alimentari specifici.

Per assicurarti di fornire al tuo gatto tutto il supporto necessario per mantenere il proprio peso forma, parla con il medico veterinario per sapere come comportarti.